Бренд Befree вместе с художницей Алиной Глазун выпустил коллекцию, получившую название «Суть вещей». В ней каждая вещь — это интерпретация ироничных фраз и деталей с реди-мейдов (техника в искусстве, предполагающая использование в процессе творчества готовых предметов) художницы.

Алина Глазун известна тем, что складывает парадоксальные объекты из букв игры «Эрудит», найденных на барахолках фигурок и фотографий собственных котов — Улисса и Федра. Её инсталляция с фразой «Все немного разные» украшала фасад Музея Москвы, а транспаранты «Блестит» и «Р-р-р-р!» с мордочкой тигра — старейший универмаг Петербурга «Пассаж».

В коллекции представлены брюки, блузки, худи, футболки, юбки, платья и сумка. Изображения мордочек котов Улисса и Федра стали ключевым принтом в капсуле. А ещё в каждой вещи спрятан ребус. Например, благодаря особой печати на футболке меняются мордочки котов, а пуговицы на мини-юбке составляют слово «магия».

«Меня вдохновляет то, что вещи из коллекции будут носить, например, девочки-подростки, которые не интересуются современным искусством и даже не догадываются о моём существовании. Они придут в магазин и, возможно, влюбятся в бирюзовую блузку или леопардовое платье и будут танцевать в них или ходить на свидания. Моя причастность к этой их жизни кажется мне невероятно захватывающей», – рассказала Алина Глазун.