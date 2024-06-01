29 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедии «Непослушники» — новый фильм успешной франшизы с Виктором Хориняком, Гошей Куценко и Юрием Кузнецовым в главных ролях.

Увидеть фильм в кинотеатрах можно с 6 июня, в прокат картину выпускает компания КарроПрокат при участии телеканала «Россия».

Первую большую летнюю премьеру года посетили: Олеся Судзиловская, Анна Ещенко, Игорь Жижикин, Ирина Безрукова, Катя Лель, Елена Старостина, Саша Морозова, Маруся Климова, Марк Малик-Мурашкин, Павел Лагунов, Наталья Гулькина, Мария Лемешева, Олеся Грибок, Виктория Корлякова, Екатерина Соколова-Жубер, Андрей Савочкин, Ирина Йовович, Илья Антоненко, Александра Бабаскина, Тоня Бойко, Анна Ещенко, Глафира Тарханова, Ирина Безряднова, Маша Кошина, Мария Порошина, Алиса Руденко, Дарья Поверенова, Петр Буслов, Люба Константинова и многие другие.

Картину гостям премьеры представили исполнители главных ролей: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, режиссер и автор сценария картины Владимир Котт и продюсер Георгий Малков.

Владимир Котт, режиссер: «Третья часть - это финал. В ней мы попытались зайти на новую территорию и расширить вселенную. Если в первом фильме главным был Виктор Хориняк, во второй – Юрий Кузнецов, то в этой – Гоша Куценко. На съемках мы не совершили подвиг, но что-то героическое в этом есть. Нам было важно, чтобы зритель поверил и запомнил эту историю».

Виктор Хориняк, актер: «Димонстр был со мной на протяжении всей работы над трилогией. Я очень благодарен за путь, который мы прошли вместе с режиссером и нашей командой, работая над этими фильмами, и рад результату, который мы получили. Но в этой истории осталось еще много интересных тем для исследования и, надеюсь, это приведет нас к новым большим проектам».

Гоша Куценко, актер: «Режиссер, дети, сама тема — все это объединило нас в настоящую семью. Часто на проектах все говорят: «Ой, мы семья-семья», а на деле это совсем не так. А вот здесь какая-то есть действительно «семейственность». Конечно, это был очень непростой проект. Мы воевали с природой, страдали от холода, ездили верхом на лошадях без седла. Но, я уверен, это всё стоило того. У нас получилось большое кино, которое останется в сердцах у многих».

Екатерина Новокрещенова, актриса: «Моя героиня Даша столкнулась с непростыми жизненными обстоятельствами. Ей кажется, что в этих условиях помогут выжить только базовые, животные инстинкты. Воспитаны и прокачаны именно они. Но это не значит, что в ней совсем нет любви, доброты, сострадания, верности и других гуманных черт. Просто ее не учили жить, ее научили выживать. Но за самой суровой и агрессивной оболочкой прячется ранимое, напуганное и жаждущее теплый дом сердце. Для меня это кино про семью и для семьи».

Алексей Рязанцев, президент компании КарроПрокат: «За три года франшиза «Непослушник» стала для нас родной, и даже грустно осознавать, что это заключительная часть! Такой печали я не испытывал даже заканчивая прокат фильмов о Гарри Поттере, потому что это наше родное кино! Все фильмы этой серии — о семейных ценностях, любви и доброте. В новой картине зрителей ждет встреча с новыми героями — детьми. Юные артисты великолепно справились со своими ролями и обязательно напомнят нам, как важно, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла и родительской заботы».

Георгий Малков, продюсер: «Непослушники» - третья часть нашей франшизы, которая получила отдельное название. Мы поняли, что это самая семейная часть, на которую можно и нужно идти с детьми. Поэтому этот фильм расширяет и привлекает новую аудиторию. А поклонники первых частей увидят бывших непослушников - персонажей Виктора Хориняка и Гоши Куценко - которым нужно стать воспитателями для таких же какими были они. И самое главное - тот же режиссер, чей киноязык понравился зрителям, если они посмотрели первые две части».