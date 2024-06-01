В Москве стартовали съемки фильма «Огненный мальчик» режиссера Надежды Михалковой.

В фильме принимают участие такие звезды как Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, а также Денис Косиков, Богдан Голощук и другие.

Продюсеры картины - Павел Буря и Елизавета Чаленко («Родные», «Уроки фарси», «Казнь», «Бешенство»). Партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр PREMIER.

«Огненный мальчик» - история непростых отношений матери и сына-подростка, ежедневного выбора и его последствий.

Макс – типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок – и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса - председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина, она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера – но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам. Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее – карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить – виновник он или свидетель. И постепенно – впервые в жизни – Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.



За производство фильма отвечает продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко, участниками различных международных фестивалей. Прокат драмы запланирован на весну 2025 года. Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры.



Надежда Михалкова, режиссер фильма: «Сегодня все мы пытаемся найти, понять и визуализировать современного героя - какой он, о чем думает, чем живет. Картина «Огненный мальчик» - это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка».

