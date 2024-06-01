Герой нового праздничного блокбастера – Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев).

Как и положено богатырю, он окружен славой и поклонниками. И только пара человек знают его по-настоящему: помощник Мелёха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд). Вместе с друзьями Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. Герою предстоит познакомиться с загадочным изобретателем Анарифом (Фёдор Добронравов), говорящим верблюдом Джамалом и, конечно, встретить свою любовь – как же богатырю обойтись без нее? Таинственная красавица Злата (Кристина Строителева) навсегда покорит сердце Финиста.



Кирилл Зайцев, актер: «Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звёздные и всегда позитивно настроенные партнёры — Федор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съёмочная группа и блестящий режиссёр Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие!»

Юлия Пересильд, актриса: «Это мой первый опыт существования в таком жанре. Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение».



Сергей Лавыгин, актер: «Я играю Мелёху. Он помощник Финиста, его правая рука. Правой рукой богатыря быть очень тяжело, потому что в этой руке он носит оружие. Хорошо, что в кино реквизит легче настоящего меча.



Наш современный кинематограф долгое время проходил мимо сказок, а ведь там уже все есть: целая вселенная со своими супергероями. Я думаю, зритель будет очень рад возвращению на экраны любимых персонажей».

Федор Добронравов, актер: «Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, я не раздумывал. У меня было только одно желание, чтобы меня утвердили. Мой герой Анариф — изобретатель, а на самом деле, обычный человек, просто невероятно умный и любящий науку».

«Финист. Первый богатырь» – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В продюсерский состав вошли Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский. Режиссер картины – Дмитрий Дьяченко.

ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

Производство: студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино

Жанр: сказочное приключение

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Ирина Винтовкина

Режиссер-постановщик: Дмитрий Дьяченко

Второй режиссер: Екатерина Васильева

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов, Вячеслав Зуб

Оператор-постановщик: Николай Богачев

Художник по гриму: Ольга Афиногенова

Художники по костюмам: Марина Ананьева, Ирина Чепенко

Кастинг-директор: Татьяна Хречкова

В ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Петр Янданэ и др.

Дистрибьютор: «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа)

Возрастное ограничение: 6+

Дата релиза: 1 января 2025