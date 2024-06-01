30 мая состоялась презентация нового альбома Юрия Киселёва «Иду за мечтой» и портала ROCKET MAG

В столичном ресторане Madison артист и бизнесмен Юрий Киселёв собрал СМИ, друзей и звездных гостей, чтобы презентовать свой новый альбом «Иду за мечтой» и новое издание о звёздах ROCKET MAG.

За этот год артист прошел трансформацию и представил публике совершенно новое звучание. Его новый альбом «Иду за мечтой» состоит из 8-ми треков.

«ЮрКисса больше нет. Теперь есть Юрий Киселёв»

- признался артист!

«Треки «Зимой» и «Зачем» - очень личные для меня. И, наверное, песня с Мией «Я не перестану верить в любовь». Хоть он был написан не мной, но я прожил каждую строчку. Мы с Мией плодотворно работали и делились переживаниями, которые есть у меня и у нее в жизни.»

- рассказал Юрий.

Мероприятие открыл ведущий Владимир Маркони, а на сцену вышли со своими:

MIA BOYKA, Мот, Любовь Успенская, MIIDAS, AILUN и Seville из группы Artik & Asti.

А также своим присутствием поддержали:

Григорий Лепс, ELMAN с супругой Марго, MONA, TONI, Navai, DJ Smash, Юлия Барановская, Джиган, Ассоль, Bahh Tee & Turken, Natan, Ханна, Никита Ефремов, Дина Саева и мн. другие.