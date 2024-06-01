Present & Simple представил новую рекламную кампанию Bella Italia, снятую в Милане. Соучредительница и креативный директор бренда Камилла Реутова выступила в качестве модели. По мнению представителей бренда, съемка должна передавать идею внешней сдержанности, за которой скрывается хрупкость и тонкая душевная организация.

В капсулу вошли блейзеры, широкие брюки мужского покроя, кардиганы с эффектом вязания крючком, летящие платья из струящегося итальянского шелка В теплое время года - костюмы-тройки бренда и укороченные кардиганы из легких материалов - льна и хлопка.

Особое место в коллекции занимают модели, выполненные из европейских тканей и ниток. Комплект Annette выполнен из ткани, пошитой для Ralph Lauren, а костюм Brigitte - из итальянского хлопка. Палитра включает в себя молочно-белый цвет, цвет сливочного масла и успокаивающие оттенки терракоты (кофейный и печеный желтый).

Present & Simple — российский бренд одежды, созданный в 2016 году сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Больше года девушки сами отвечали за все процессы: от создания моделей до продвижения и общения с клиентами. Сегодня все трое по-прежнему вовлечены в работу над продуктом, коммуникациями и сервисами компании.