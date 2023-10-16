 

21 и 22 октября cвои коллекции в особняке XIX века на площадке Loft Hall покажут более сорока дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Перми, Красноярска, Махачкалы и других городов страны. Volga Fashion Week – это неделя моды, появившаяся на берегах Волги в 2016 году. За годы работы проект формируется как fashion эко-система,  объединяющая направления обучения, продвижения и сбыта коллекций российских дизайнеров. Весной этого года показы VFW впервые прошли в Москве.

«В наших планах проводить неделю моды в Москве дважды в год, согласно общепринятому сезонному циклу, - рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер VFW. – В этом году состоялись отборы дизайнеров в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже. По итогам лучшие коллекции будут представлены в Москве. У Volga Fashion Week есть своё,  узнаваемое лицо. Мы всегда готовы поддержать и отметить коллекции, в  которых присутствует история края, этнические и фольклорные мотивы, местный природный колорит».

 

Софья Горленко

Софья Горленко

 

Кира Орлова

 

На подиуме появится коллекция Киры Орловой - амбассадора конкурса «Адмиралтейская игла». Ее коллекция «Душа» пронизана воспоминаниями о детстве, сказках и бабушкиных лоскутных одеялах. Софья Горленко – режиссер-документалист сначала сняла несколько фильмов о культуре Русского Севера («Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме»), а  потом создала бренд «Соня въ Царстве Дива». В своих коллекциях она исследует русское бессознательное, «переосмысляя метафизическое через одежду». Владислав Халиуллин (Adiantaum) из Сочи создает удобную одежду в спортивном стиле, используя свои знания и увлечения славянской мифологией.

В дефиле участвуют и дизайнеры, представляющие коммерческие коллекции. Московский бренд Why Not PL – это модная одежда для женщин размера плюс size, отшивающая в России коллекции вплоть до 64 размера. «Героиня» (Heroine) создает одежду для смелых девушек, которые не боятся продемонстрировать грани своей свободы.

Volga Fashion Week – это площадка, на которой дизайнер из любого уголка страны, со своей самобытностью может  проявить себя и получить инструменты для роста и развития.

 

 
 

22 октября участникам показов, а также всем, кто работает в индустрии моды, адресована деловая программа. Фактически – это полноценный день обучения от ведущих игроков рынка, в ходе которого будет охвачено большое количество направлений, полезных для брендов в развитии их бизнеса. Спикеры ответят на главные вопросы о потребительских трендах, создании и производстве коллекций, визуале, продвижении и продажах. Среди экспертов Анна Рыкова, fashion стилист, экс-директор моды журналов Cosmopolitan, Marie Claire, Elle, преподаватель Британской школы дизайна, Станислава Нажмитдинова, руководитель отдела коммерческой тренд-аналитики Fashion Consulting Group, куратор и модератор программы Ольга Штейнберг

Метки: