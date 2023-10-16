Новая арт-капсула Zotēme вдохновлена идеями Баухауса, его минимализмом и функциональностью, энергией цвета и форм абстракционизма, сообщает компания.

В коллекцию вошли два little dress в красном и чёрном цветах, костюм из топа с белой геометричной вставкой и брюками серого цвета, базовое платье терракотового цвета, пиджак свободного кроя с контрастной подкладкой и юбкой в тон с необработанным краем, чёрное платье Sport с вставками грубой контрастной ленты, платье миди молочного цвета тонкими рельефами.

Zotēme – российский бренд минималистичной одежды премиум-сегмента, основанный в 2021 году. Концепция бренда строится вокруг искусства, где каждая коллекция – оммаж определённому художнику. Особое внимание уделяется подбору ткани и качеству изготовления. Партии производятся минимальные для сохранения уникальности изделий.