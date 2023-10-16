Новую осенне-зимнюю коллекцию Urbantiger отличают продуманные многослойные образы, тончайшая шерсть, фактурный трикотаж и экологичная верхняя одежда без натурального пуха, сообщает компания.

Капсула включает куртки из технологичных материалов, брюки свободного силуэта, жакеты, струящиеся юбки, трикотажные и шерстяные модели – джемперы из мериносовой шерсти, флисовые рубашки, свитера мягкой текстурной вязки. Материалы: шерсть, переработанный нейлон, экоутеплители из растительных волокон и переработанного пластика бутылок, собранных в океане. Цветовая палитра: нежно-голубой, урбанистический серый, графитовый и сложные оттенки зелёного. Роль цветовых акцентов отведена линейке вязаных аксессуаров.

Коллекция Northern Lights доступна в розничных магазинах и на urbantiger.ru.

Urbantiger – инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, кто отказался от перепроизводства одежды, создавая ровно столько изделий, сколько может понадобиться для комфортной жизни в любых ситуациях. Urbantiger доказывает, что технологии могут быть комфортными, а производство – максимально дружественным к планете, если подходить к созданию одежды осознанно.