Новая коллекция российского бренда одежды Chaika создана в коллаборации с крупнейшим сервисом бьюти-боксов из Южной Кореи 82Box, сообщает компания.

В коллекции представлены худи с надписью на корейском «꿈을 꾸고, 사랑하고, 행동하라» – «Мечтай, люби, действуй».

Лимитированные худи из коллаборации 82Box x Chaika будут доступны на сайте www.82box.ru/chaikacollab с 6 октября 2023 года.

Chaika – российский бренд, основанный в 2013 году. Коллекции разрабатываются основателями бренда и отшиваются в России. Chaika – это мягкие натуральные ткани, спокойная цветовая палитра, гармония сезонных трендов и базового гардероба, свободный крой и идеальная посадка на любую фигуру. Все вещи сочетаются между собой по фактуре и цвету.