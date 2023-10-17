Outerewar – лукбук трендовой верхней одежды, в котором бренд сделал акцент на дублёнках и бомберах. Локацией для съёмки стал Речной вокзал в Москве, модель – Лиза Попова, сообщает компания.

В коллекции представлены классическая куртка-авиатор, длинная дублёнка из экокожи с варёным эффектом и чёрная афганка с подкладом под овчину, бомберы – утеплённые базовые, кожаные, из пальтовой ткани или с эффектом «стирки» в духе корейского стритстайла, а также свободный пиджак, пальто-тренч и утеплённая джинсовая куртка.

Коллекция представлена в магазинах и на сайте бренда.

Befree – российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в 2002 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день Befree имеет широкую дистрибуцию по всей России и онлайн-магазин. Доступность и инклюзивность – ценности, которые продвигает компания.