Модели обуви из новой осенне-зимней коллекции премиальной марки отличает сочетание выверенной колодки, особенно мягких материалов и чистых линий, сообщает компания.

В коллекции представлены ботфорты, сапоги, ботинки, казаки, челси, ботильоны, лоферы и сумки актуальных форм. Цветовая палитра: благородные оттенки бежевого, коричневого, красного, тёмно-зелёного и серебряного. Акцентные детали: фактура кожи с тиснением под крокодила, металлические вставки и фурнитура.

Коллекция представлена в продаже во всех офлайн-магазинах сети, в интернет-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.

Ekonika – сеть модной обуви и аксессуаров. Магазины сети работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Бренд также представлен в Европе онлайн. В коллекции представлены три торговые марки – Ekonika, Ekonika Premium и Portal.