Оставаясь верным своей концепции «одежда со смыслом», московский дизайнерский бренд First in Space представляет осеннюю капсулу «Собачье сердце».

Каждое изделие First in Space можно читать как книгу или путеводитель по современной мировой культуре. Все коллекции разрабатываются не просто дизайнерами марки, это всегда результат работы целой креативной команды. А в случае с «Собачьим сердцем» - еще и запроса аудитории бренда. Именно подписчики марки после выхода коллекции «Мастер и Маргарита» настояли, чтобы дизайнеры обратили свой созидательный взор на еще один литературный труд Михаила Булгакова.

“Собачье сердце” – произведение невероятно популярное, но одновременно и очень сложное, многогранное, с огромным числом смыслов и замыслов. Поэтому образы требовали особого подхода и тщательной проработки. Вдохновленные романом, дизайнеры увидели его так: черно-белая графика, жесткая и колючая, дополнена красными живописными пятнами, которые “жирной” точкой расставляют нужные акценты и верно трактуют послания.

В капсуле представлены уютные лонгсливы и свитшоты, архитектурные эффектные, но очень комфортные в повседневности платья, джоггеры, которые точно не захочется снимать неделями, а также отдельная линейка верхней одежды и теплых аксессуаров. Принты и цитаты, отсылающие к произведению, сопровождают все вещи в коллекции.



Полина Мещерякова, сооснователь и дизайнер марки:

«Капсула получилась серьезная, с преобладающей монохромной гаммой, но за этой серьезностью легко рассмотреть иронию над унылой повседневностью и агрессией окружающего мира. В процессе создания мы с командой неоднократно сверялись с подписчиками, чтобы убедиться в правильности подобранных образов для своих принтов. Ведь, именно так работают культурные коды - они должны считываться и быть понятны всем».



Уже более 10 лет First in Space выпускают комфортную одежду из натуральных тканей на высокотехнологичном оборудовании. Многолетний опыт в fashion индустрии и погружение в культурные традиции позволяет бренду создавать новаторские и эффектные коллекции, которые всегда востребованы аудиторией. Каждая коллекция марки – это история индивидуальности, мироощущения и эмоций, рассказанная на тканях. А качество и актуальные тренды, помноженные на буйство фантазии, плюс, особый взгляд на мир – вот рецепт бренда First in Space.

Денис Степанян, сооснователь марки:

«Даже не знаем, какие эпитеты подойдут для описания того, насколько комфортная у нас получается одежда. В тоже время, благодаря графике, авторским принтам и нашему любимому архитектурному крою, любая вещь становится брутальной. Мы любим совмещать несовместимое, брутальное и комфортное. И у нас это хорошо получается, о чем свидетельствует наша постоянная, активная аудитория, которая никогда не дает нам скучать, постоянно мотивируя нас на новые творческие задачи».