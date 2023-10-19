Новую коллекцию проекта Befree Co:Create и цифрового художника Родиона Афонина (Outside.inc.) отличают принты в стиле chrometype, в котором смешались ретрофутуризм и метаверс, сообщает компания.

В коллекции представлены футболки, лонгсливы и куртки с цифровой печатью сложного циклического паттерна. Металлизированные пауки, леттеринг с неоновым светом, сложносочиненные формы – Родион называет свою эстетику «тёмной».

«Я могу вдохновиться работами андеграундных японских художников 90-х, а затем разглядывать религиозные иллюстрации Средневековья, и в голову внезапно придёт крутая идея. Огромную роль играет музыка: очень люблю электронщину в духе Aphex Twin, хайперпоп движение 100 gecs и дабстеп Skrillex’а. Но самое любимое – музыка Bring Me The Horizon, благодаря им во время пандемии появилось то, что я делаю в цифровом искусстве. Также очень вдохновлён стилистикой видеоигр из серии DMC, Resident Evil, Titanfall», – рассказывает художник.

Для съёмки коллекции художник создал 3D-обувь и аксессуары, которые невозможно изготовить в реальности. Реальный мир в кампейне Родион сделал похожим на мегаполис из гонконгских фильмов в жанре нуар или город из «Бегущего по лезвию».

Дмитрий Шепилев, продакт-менеджер отдела мужской одежды: «У меня появилась идея сделать коллекцию с 3D-принтами, которые отражают модный сейчас визуальный стиль – металл, сложные формы, metaverse-эстетика. Принт-дизайнеры Befree в основном работают с 2D-графикой, поэтому мы искали цифрового художника, чтобы сделать Сo:Сreate коллекцию. Родион сразу понял задачу, а мы нашли возможность качественно напечатать его сложные принты».

Befree – российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в 2002 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день Befree имеет широкую дистрибуцию по всей России и онлайн-магазин. Доступность и инклюзивность – ценности, которые продвигает компания.

Befree Co:Create – направление бренда со слоганом «Создавай вместе с нами!». В рамках проекта Befree делает коллекции вместе с современными художниками, благотворительными организациями и партнёрами бренда.