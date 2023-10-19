В новую капсульную коллекцию российского бренда женской одежды Present & Simple вошли трикотажные модели в ярких насыщенных оттенках, сообщает компания.

В коллекции представлены лёгкие и тёплые свитеры из итальянской смесовой пряжи, в составе которой высококачественный кашемир, закупаемый в Тибете и Монголии, и мериносовая шерсть из Австралии. Цветовая палитра: фиолетовый, алый, голубой, зелёный.

Коллекция доступна в магазинах Present & Simple и на сайте www.presentandsimple.com.

Present & Simple – премиальный российский бренд женской одежды, созданный в 2016 году сёстрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Всё производство расположено в Москве и Московской области, что даёт возможность полностью контролировать производственный процесс – от создания образцов с выверенной посадкой до выпуска партии. Ткани и пряжу компания закупает на итальянских фабриках.