Коллекция Haute Couture была представлена новым креативным директором бренда, Галиной Юдашкиной, в рамках Недели моды в Дубае 14 октября — в день рождения основателя компании Валентина Юдашкина, сообщает ok-magazine.ru.

Коллекция была основана на рассказах модельера о своем отношении к женщинам и отражает его восхищение их красотой.

Главная тема коллекции — женщина во времени, которая включает в себя образы из разных эпох, таких как: Античность, Ренессанс, Барокко, Арт-Деко, дополненных стилистикой стран Ближнего Востока и Азии. Коллекция была вдохновлена пастельными оттенками и нежными красками — в ней фигурируют золотой, розовой, голубой тона.

Во всех образах коллекции присутствует цветочный мотив, начиная от объемных лепестков, созданных из бисера, пайеток и стекляруса, до тонких линий, напоминающих веточки с россыпью утренней росы.

Цветовая гамма коллекции отражает смену времен года — от холодных мартовских морозов до теплого сияющего июня.

Завершает коллекцию традиционное кутюрное платье невесты, выполненное из французского кружева и украшенное сложнейшей ручной вышивкой.

Для создания коллекции использовались различные материалы, привезенные со всего мира, включая шелковые крепы, органзу, газар, шифоны. Особое внимание уделяется вышивке ручной работы, выполненной в лучших традициях Дома Valentin Yudashkin.

Дополнением к образам созданы перчатки тончайшей ручной работы с использованием французского кружева и вышивки пышными цветами.