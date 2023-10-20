С 12 октября по 3 декабря 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге проходит выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век». Униформа для волонтёров создана брендом современной экологичной одежды Urbantiger, сообщает компания.

За основу униформы дизайнеры взяли фирменный хлопковый лонгслив с разрезами на локтях и дополнили его принтом, повторяющим фрагменты скульптуры, представленной в экспозиции.

«Мы рады вновь поддержать «Манеж» и его активное, дружное волонтёрское сообщество. Нашей команде всегда отзывается идея создавать новые культурные смыслы и развивать инициативы на пересечении моды и искусства. Потому что для нас одежда – это ещё и история про ценности: сопричастность, искреннюю увлечённость, заботу и открытость», – комментирует Анастасия Пиорунская, бренд-директор Urbantiger.

Это уже третья коллаборация модного бренда и главной выставочной площадки Санкт-Петербурга. Ранее Urbantiger создавал униформу для волонтёров выставок «Первая позиция. Русский балет» и «Перевёрнутое сафари. Современное искусство Африки», которые прошли в Центральном выставочном зале «Манеж» в этом году.

Urbantiger – инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, кто отказался от перепроизводства одежды, создавая ровно столько изделий, сколько может понадобиться для комфортной жизни в любых ситуациях. Urbantiger доказывает, что технологии могут быть комфортными, а производство – максимально дружественным к планете, если подходить к созданию одежды осознанно.

Фотографии предоставлены компанией.