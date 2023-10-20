Международный Фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» прошел в Петербурге в 29-й раз.

В этом году Фестиваль проводился под девизом «Виртуальные​ ​миры «Адмиралтейской иглы»: использование виртуальной реальности, нейросетей и искусственного интеллекта дали возможность дизайнерам не ограничивать свою фантазию и воплотить самые смелые идеи при создании цифровых и реальных дизайн-образов. Благодаря появлению новых конкурсных номинаций, таких как «Мода и дополненная реальность», произошло более углубленное погружение в мир цифровой и виртуальной моды.

В конкурсной программе и в экспертной оценке работ приняли участие более 350 дизайнеров из России, Казахстана, Беларуси, Китая, Пакистана, Узбекистана и Кыргызстана. В финал прошли 53 коллекции одежды.

В этом году мы большое внимание уделяем самым современным цифровым технологиям в дизайне, применению виртуальной, дополненной, анимированной 3D-реальности в сфере моды. Молодые дизайнеры создают не только реальные и виртуальные коллекции одежды, но также и предлагают архитектурные трехмерные решения AR-пространства музеев моды и мультимедийных выставочных проектов — отметил президент конкурса А.В. Демидов, ректор СПбГУПТД, председатель Совета Ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга. «В этом году, как и в предыдущие годы, очень интересно наблюдать за формированием итогового мнения членов жюри из разных стран — Китая, России, Италии — в этом году в составе жюри из этой страны трое представителей Миланского Дома моды, Беларуси, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и др., касающегося победителей и призёров «Адмиралтейской иглы» в различных номинациях. Сама работа жюри — захватывающее событие. И, невзирая на все геополитические потрясения, мы уверены, что в нашем знаменитом конкурсе борьба будет честной и победит сильнейший», — добавил Алексей Вячеславович.

Открытие фестиваля состоялось 17-го октября под девизом «С подиума в жизнь. Расширяя Горизонты Моды» при участии российского композитора и исполнителя Григория Гладкова, чье имя внесено в Книгу Рекордов Гиннеса за самое большое количество детских песен.

В церемонии открытия принял участие Владимир Николаевич Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга. «Фестиваль «Адмиралтейская игла» способствует значительному развитию дизайна, лёгкой и текстильной промышленности в России. Для нас важно, что мы помогаем молодежи в их становлении. Творческая профессия требует признания как со стороны коллег по цеху, так и со стороны средств массовой информации и широкого зрителя. Поэтому мы поддерживаем университет в рамках этого конкурса. Желаем всем конкурсантам удачи», — отметил Владимир Николаевич.

В рамках церемонии открытия гостям вечера были представлены коллекция повседневной одежды в деловом стиле для школьников и коллекция молодежной одежды, посвященная искусству Кандинского и Малевича, периоду советского конструктивизма.

Во время уникального дефиле «Прекрасная Эпоха» зрители погрузились в моду 19-20 века: состоялась премьера коллекции винтажной одежды, включающая уникальные образы начала 20 века, советскую моду 30-40-х годов, а также стили 70-х и 90-х годов прошлого века из частных коллекций.

Все желающие смогли посетить открытые мастер-классы «Что происходит сегодня с модой в России и в мире?», которые провели ведущие эксперты в области моды: Бин Чен (Шанхай, Китай), Данило Луиджи Меркальдо (Милан, Италия), Анастасия Котова (Москва, Россия), Федерико Сангалли (Милан, Италия), Марина Дэмченко (Москва, Россия).

Особое внимание привлекла выставка «Культурный код. РФ. Энциклопедия культурных смыслов. Санкт-Петербург». Любовь Джикия, художественный руководитель фестиваля, профессор СПбГУПТД отметила: Международный фестиваль «Адмиралтейская игла» акцентирован не только на мультимедийные технологии, но и погружен в культурный код России и его ДНК, а также направлен на изучение культурного кода зарубежных стран. Фестиваль помогает идентифицировать национальную культуру. В эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру, язык и традиции, ставя, при этом, сохранение самобытности всех национальностей одним из своих стратегических приоритетов.

Мода, как искусство, является мощным инструментом для мультикультурного обмена и поиска новых силуэтов и разнообразных форм. Анализ и изучение различных культур и этноса, национальных традиций позволяет современным дизайнерам вносить свой весомый вклад в мировую моду. Это способствует пониманию других культур, а также позволяет выразить свою индивидуальность, самобытность и фешн-идентификацию, способствует созданию новых архетипов в костюме.

Состоялось открытие выставок «Прекрасная эпоха» - экспозиция винтажной моды; «Виртуальный музей моды «ПромТехДизайн», созданный в цифровом пространстве студентами СПбГУПТД; «Время побеждать», на которой представлены коллекция брендированной одежды, разработанной для спортивных команд вуза, а также коллекции мерча, созданные студентами СПбГУПТД для футбольного клуба «Зенит».

Впервые был организован открытый шоурум участников Фестиваля «Б.М.18», где дизайнеры представили коллекции, вышедшие в финал конкурсной программы.

На VIP-показе «Зачарованные модой» зрители насладились красотой премьерных коллекций российских и зарубежных дизайнеров: бренда «Azukar Moreno» (Ташкент, Узбекистан), «Фанера над Бордо» - петербургского дизайнера Романа Шарука, «Дома Высокой Моды «Maison Sangali». Зрители также увидели знаменитое платье дизайнера Ольги Маляровой «Корона Российской империи», созданное для российской участницы конкурса «Мисс Вселенная» и премьеру блистательной коллекции «Эрмитаж».

Завершился фестиваль эмоциональным Гала-показом, после которого вручили призы победителям. Настроение настоящего утонченного праздника зрителям создала звезда джазовой сцены, двадцатидвухлетняя София Ацбеха-Негга, суперфиналистка проекта «Синяя птица» исполнила великолепную сольную джазовую партию.

Обладателем Гран-при конкурса размером в 500 тысяч рублей стала Айшат Саидова (Дагестан, Россия), с коллекцией «Пост-человек».

Особенным акцентом Фестиваля стало дизайн-оформление концертного зала СПбГУПТД, где проходили все модные показы - зрители попали в виртуально-космический мир будущего, в котором почувствовали себя путешественниками во времени и цифровом пространстве.

Дамиано Антонаццо, председатель международного жюри, региональный директор по развитию в «Istituto Marangoni Milano» (Милан, Италия) отметил, что каждый год «Адмиралтейская игла» открывает миру новые имена высокой моды, которые востребованы и в России, и далеко за ее пределами.

Нур Хассан,программный координатор Университета моды Гринвич (Карачи, Пакистан), впервые посетивший фестиваль «Адмиралтейская игла» обратил внимание на высокий уровень организации мероприятий и отметил профессиональный подход участников к созданию коллекций и креатив.

Бин Чен, профессор Института дизайна в Donghua University выразил восхищение самобытными коллекциями российских молодых дизайнеров.

Учредитель - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Ждем всех в следующем году на 30-м Фестивале «Адмиралтейская игла».