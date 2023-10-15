Нередко, вдохновением для дизайнеров, при создании новой коллекции порой могут служить культовые события из мира культуры и искусства. Например, вдохновением для Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли стали «Русские сезоны» Сергея Дягилева, что на первый взгляд, является необычным выбором для итальянских дизайнеров и Дома. Хоть и балетная тематика часто проскальзывет на подиумах, но в Valentino пошли дальше и взяли за основу целое явление в истории балета. Кстати, сама коллекция FW/2016 привела к громкому событию в индустрии моды, именно после этого показа тандем дизайнеров распался и каждый пошёл своей дорогой.

«Русские сезоны» - одно из легендарных событий, вошедшие в историю искусства и балета. Но не многие подозревают, что они также сильно повлияли на моду того времени. Это были гастрольные выступления русских артистов балета и оперы в 1908-1929 годах, организованые культурным деятелем Сергеем Дягилевым. Художником-постановщиком спектаклей был иллюстратор Лев Бакст, костюмы которого не только стали сенсацией, прославили и украсили спектакли, но и изменили взгляд на моду той эпохи. Именно Бакст стал новатором европейской моды и сторонником ориентализма. Художник тщательно продумывал узоры, детали и цвета своих костюмов, которые должны были подчеркивать грацию и пластичность танцоров. Отсылки к этническим мотивам и орнаменты можно наблюдать и в коллекции Valentino. В коллекции представлено внушительное количество разных фольклорных узоров, напоминающие эскизы Льва Бакста, ведь для художника узоры имели большую значимость. Он создавал разнообразные сложные орнаменты, а один из последних его проектов стали 100 эскизов для массового производства тканей. Среди них были как восточные мотивы, так и национальные русские. Коллекция Valentino была щедро украшена этническими узорами разных размеров, а цветовая палитра словно сошла с эскизов художника, например: платья в цвете охра напоминают костюмы к спектаклю “Жар-птица”.

Конечно, как и в любой коллекции, посвящённой балету здесь много лёгкости и воздушности: в силуэтах, фактурах (кстати, полупрозрачные ткани стали популярными в Париже после «Русских сезонов»). Платья напоминают сценические костюмы балерин с акцентом на талии, присутствуют юбки-пачки и плиссе, открытые плечи и глубокие вырезы. Завершают весь образ балетки и волосы собраные в строгий пучок. Платье с разрезами нюдового оттенка, напоминает один из известных костюмов, придуманный Бакстом - костюм Клеопатры. Тогда этот сценический образ наделал много шума, ведь Клеопатру художник изобразил в необычном амплуа. Критики назвали его волнующим, но вместе с этим и варварским. Но Дягилев быстро понял, что предложенная Бакстом восточная нотка и эротизм – это именно то, что нужно для успеха спектакля.

Странным может показаться и то, что в коллекции присутствуют шубы. Дело в том, что после «Русских сезонов» в Париже, Лев Бакст стал очень популярным“модельером,” а на пике популярности было все восточное и русское. Конечно, из России художник привёз и шубы, но как бы парижанки не пытались внедрить их в свой стиль, из-за климата это оказалось невозможным.

В коллекции Valentino представлены и платья, декорированные перьями; сам Бакст использовал перья только для украшения шляп, которые он создавал для парижских дам, но которые потерпели насмешки от критиков, так как были непонятными и слишком экстравагантными для того времени.

Лев Бакст говорил, что все люди вокруг слишком погрязли в уже старомодном и отжившем и старался своими костюмами расширить понимание людей о моде. Также он верил в силу цвета. По-видимому, дизайнеры Valentino также верят в эту силу, ведь не каждый Дом имеет фирменный цвет. И как прекрасно, что дизайнеры вдохновляются театром и балетом, напоминают о культовых личностях в истории и событиях через призму моды и искусства.