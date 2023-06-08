Дизайнер и основательница российского локального бренда Surovaya Лара Суровая раскрывает новые грани своих возможностей и на деле показывает, что значит смело идти к своим мечтам.

Первая коллаборация для бренда Surovaya не только шанс поучаствовать в новом для себя формате, но и повод анонсировать запуск бренда с ярким спектром эмоций и цвета 22:22.

“Мы часто говорим о поддержке и внутренней силе в бренде Surovaya, поэтому нам захотелось продемонстрировать это в действии. Несмотря на то, что сейчас не самые стабильные времена, я решила запустить новую марку, о которой давно мечтала. Она будет напоминать всем о том, что не стоит ждать “того самого времени”. На ваших часах всегда 22:22, и это значит, что время пришло”, – делится Лара Суровая.

Миссия 22:22 – быть вдохновением на пути к своей индивидуальности и целям. Лавандовый оттенок, являющийся ДНК бренда, символизирует творческую и мистическую сторону, а цифры в названии – равновесие и точность. Этот смысловой контраст помогает постичь гармонию внутри и вокруг себя.

В летней коллекции представлены нестандартные изделия в яркой цветовой палитре с акцентными деталями. Платье макси в нежно розовую клетку и мини в персиковом оттенке с мелким кружевом на строчках и интересными вырезами на рукавах, футболка-бестселлер бренда Surovaya с изображением актера Сергея Бодрова в обновленном укороченном варианте, мини-юбка в глубоком синем оттенке с трендовыми в этом сезоне перьями и футболка с драпировкой на талии, льняные костюмы с шортами в двух вариантах: голубом и пыльно розовом. Ключевая модель коллаборации — сложносочиненное платье, соединенное женственной комбинацией с воздушными перьями на подоле и смелым корсетом с юбкой из денима.