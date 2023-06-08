Мода под санкциями. Железный занавес или лучший момент для развития?

Как отечественная мода реагирует на изменения на мировой модной арене? Как молодому бренду заявить о себе и какие способы продвижения выбрать?

На эти вопросы сегодня ответит российский дизайнер, основатель бренда RASTORGUEVA, Софья Расторгуева.

Весна 2022 года стала переломной в истории развития отечественной моды.

В марте-апреле 2022 года рынок России покинули десятки иностранных брендов одежды – от небольших компаний до настоящих гигантов в мире моды. С российского рынка ушли практически все представители сегмента люкс, а также значительная часть масс-маркета. Отечественные fashion компании оказались в непростой ситуации – значительная часть ниши освободилась, но вместе с этим возникли большие трудности с производством изделий, поиском поставщиков тканей и фурнитуры, логистикой и непосредственно маркетингом. Многим брендам пришлось перестраиваться и начинать развитие с учётом новых внешних условий, какие-то компании вовсе начали своё развитие с нуля.

Сейчас отечественные бренды одежды получили своего рода карт-бланш, поскольку освободилась значительная часть fashion рынка. Российский рынок покинула огромная часть иностранных брендов, поэтому интерес потребителей и массовой аудитории будет направлен, в основном, на внутренних производителей и, соответственно, на новые локальные бренды.

С какими трудностями столкнулась отечественная модная индустрия?

Прежде всего, трудности связаны с поиском поставщиков тканей, фурнитуры и необходимых материалов, поскольку вместе с зарубежными брендами из России ушла часть компаний по производству тканей и прочих материалов.

На территории России в данной отрасли несколько десятилетий наблюдается масштабный структурный кризис и отсутствие благоприятной конъюнктуры для рывка. Это объясняется несколькими факторами. Прежде всего разрушением развитой производственной системы: долгое время после развала СССР крупнейшие фабрики, выпускавшие ткани, находились в законсервированном состоянии, а после и вовсе закрылись.

Безусловно, в России есть локальные компании, которые выпускают качественную продукцию, но их количество настолько мало, что не может закрыть потребности всех брендов одежды.

Заказывать сырьё у европейских производителей стало в разы труднее, также кратно увеличилась стоимость этого сырья.

Помимо поиска новых поставщиков fashion индустрия столкнулась с проблемами логистики и поиска новых транспортных партнёров. Многие транспортные компании ушли с территории России, авиасообщение приостановлено, что затрудняет доставку грузов и увеличивает время ожидания поставок.

Проблемы с кадрами. Массовое закрытие производств привело к дефициту профильных специалистов: закройщиков, технологов, швей, конструкторов. Практически каждый, кто пытается запустить бизнес, связанный с производством одежды, сталкивается с кадровым голодом.

Также следует учитывать тот факт, что всё швейное оборудование на производствах импортное, соответственно, обслуживать такое оборудование, закупать комплектующие стало в разы сложнее.

Как адаптируются отечественные бренды к новым условиям рынка?

Из Китая – в Россию

Большая часть российских брендов одежды отшивала свою продукцию на территории Китая и стран СНГ. Однако сейчас это невыгодно, прежде всего, из-за непостоянства курса валют и трудностях при выполнении платежей– многие иностранные банки просто не пропускают платежи с территории России. Также есть серьёзные проблемы с доставкой с территорий иностранных государств из-за сложной логистики. На сегодняшний день время доставки с территории Китая увеличилось практически в 2 раза, соответственно компании должны учитывать этот фактор и отправлять заказы на пошив коллекций с большим запасом по времени.

Сейчас многие отечественные производители одежды переносят производство из Китая в Россию, всё чаще бренды открывают собственные швейные цеха и работают по принципу производства полного цикла. Такой метод производства помогает чётко спланировать объёмы партий и произвести товар чётко с срок.

Российские бренды сейчас активно открывают дополнительные цеха, расширяют линии производства, а также увеличивают перечень предоставляемых услуг.

Какие игроки быстрее остальных адаптировались к новым условиям?

Безусловно, это молодые бренды и те, кто только начинает развитие в модном сегменте.

Во-первых, проще начать бизнес с нуля, чем перестраивать и адаптировать его под новые условия рынка.

Во-вторых, новые бренды получили возможность отшивать небольшие партии товара на фабриках. Теперь крупные фабрики готовы работать с небольшими и начинающими компаниями. Это, безусловно, огромный плюс для тех брендов, которые не готовы заказывать огромные партии продукции.

В-третьих, спрос на продукцию отечественных брендов увеличивается. Также государство активно поддерживает молодые бренды и предоставляет выгодные условия для развития и масштабирования, в том числе предоставляет выгодные условия для кредитования и аренды торговых площадей.

Как бы не развивался отечественный рынок и индустрия моды в перспективе, на сегодняшний день можно сказать точно, что сейчас для российского бизнеса горит зеленый свет и есть возможность обойти многих иностранных конкурентов. Сейчас нужно выходить на новые площадки, маркетплейсы, запускать активную рекламу в разрешенных соцсетях и продвигать свою продукцию на внутреннем рынке.

В условиях санкций потенциал для развития есть не только у российских дизайнеров, но и у всех специалистов швейного производства, в которых сейчас нуждается рынок.