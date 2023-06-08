Эльза Скиапарелли ─ поистине яркий представитель мира моды. Родилась в аристократической семье, где все были связаны с наукой: отец - востоковед, кузен - учёный египтолог, дядя - астроном, отсюда, конечно, любовь к востоку, ярким сочетаниям и, безусловно, к звездам. С детства влюбленная в искусство, Эльза посещала лекции по философии, занималась живописью, писала стихи, интересовалась идеями сюрреализма и всю жизнь проявляла свою неординарность. Рожденная в Риме, по-настоящему влюблена она была в Париж, куда переехала после неудачного брака. Там она подрабатывала, проводя экскурсии для американцев, и однажды привела одну иностранку к Полю Пуаре ─ «величайшему художнику своего времени», по словам самой Скиапарелли. Подружившись с Пуаре, она начала рекламировать его одежду, а после рисовать свои эскизы, продавая их модным Домам. Стоит ли говорить, что открытие своего модного Дома оставалось вопросом времени?! И правда, в 1926 году Эльза Скиапарелли открывает свое дело.

В начале своей карьеры Эльза выбрала не очень популярное направление – вязаный трикотаж. Настоящий «бум» среди модниц произвел черный свитер с белым бантом, который имитировал иллюзию объёма. Он был связан с помощью техники фроттажа ─ метода, который разработал ее друг, художник Макс Эрнст. Журнал «Vogue» назвал свитер «шедевром Скиапарелли», после чего Дом начал набирать обороты, привлекая как модниц, так и завистников. За время работы Дома Schiaparelli дизайнер сделала немало открытий: встроила бюстгалтер в купальник, вставила молнию в платья, изобрела юбку-брюки, или как мы их называем ─ «кюлоты», из вырезок газет с нелестными отзывами о себе, создала газетный принт, успела посотрудничать с несколькими художниками и первой превратила дефиле в красочные шоу. Но, в послевоенное время выпускать коллекции стало сложнее по многим причинам: высокие цены на ткани, появление на модной арене таких игроков как Кристиан Диор, Юбер де Живанши, поэтому в 1954 году Эльза Скиапарелли закрыла свой бутик.

В 2006 году Диего Делла Валле, владелец Tod’s Group, выкупил права на Дом Schiaparelli, а первый показ прошел только в 2013 году под руководством Кристиана Лакруа. Также коллекции для марки создавали такие дизайнеры как Марко Дзанини, Бертран Гийон, а в 2019 году место креативного директора занял Дэниел Розберри. Сегодня бренд представляет коллекции, в которых сохранена эстетика самой Эльзы Скиапарелли с нотками сюрреализма и проработкой архивов Дома.

Хотелось бы отметить несколько новаторских и сюрреалистичных решений Эльзы Скиапарелли, и показать то, как Дэниел Розберри адаптирует их в своих коллекциях.

Однажды, выбирая название для духов, Скиапарелли вспомнила розовый бриллиант от Cartier ─ Tete de Belier. «Яркий, немыслимый, нагло дерзкий, привлекательный, жизнерадостный» - тот самый shocking pink, который Скиапарелли вывела в разряд исключительно модных цветов, и который вдохновил ее на новую коллекцию.

Вечернее платье femme fatale (так назвал его «Vogue»), из коллекции «Shocking pink», Скиапарелли выпустила в 1937 году: ярко-розовое, из глянцевой фактуры, с удлиненным подолом, корсетом и ассиметричным декольте, которое по ощущениям вот-вот оголит грудь. Этот цвет, асимметрию, глубокие вырезы и вдохновение от того самого платья Дэниел Розберри использует и в своих коллекциях, например в Spring 2020 Couture: платье-бюстье из ярко-розового шелка с легкой драпировкой, черная облегающая комбинация в пол с ассиметричным вырезом, и почти прозрачное платье, расшитое серебряными нитями и стеклянными бусинами с глубоким декольте, которое точно, как и его «femme fatale предшественник» вот-вот спадет вниз. Также shocking pink используется в коллекциях ready-to-wear: розовые костюмы, однотонные или с контрастными изображениями, юбка длины миди с акцентными разными пуговицами в виде жуков, замочков и даже глаз, шелковый топ с дополнительно пришитой тканью в области груди, имитирующий розы. К слову, о цветах: Эльза Скиапарелли по-настоящему вдохновлялась растительным миром, а в детстве была уверена, что если посадить семена бегонии себе в уши, нос и рот, то можно стать красивее. Поэтому, в дебютной коллекции Дэниела Розберри Fall 2019 Couture можно увидеть платья и юбки с как будто проросшими на них цветами, а в коллекции Fall 2021 Couture, конечно, хочется отметить черное платье с широкими подплечниками и акцентным украшением в виде «бронхов», напоминающих раскидистые деревья.

Отдельная глава в жизни Эльзы Скиапарелли ─ дружба с Сальвадором Дали.

—Вы одеваетесь в стиле моих картин!

—Нет, это вы пишете картины в стиле моих платьев.

Сюрреализм очень четко проходил через коллекции Schiaparelli: перчатки с накладными ногтями, шляпа в виде туфли, и то самое легендарное платье с изображением омара, которое Уоллис Симпсон надела на съемку с Сесилом Битоном для британского «Vogue» 1937 году. Вдохновленная картиной Дали «Антропоморфный шкафчик», Скиапарелли выпускает серию костюмов и пальто с карманами в виде маленьких шкафчиков: «карманы-ящики приоткрывают чувственность женщины» - так объяснялась идея этих образов.

Коллекцию Spring 2021 Couture оценила бы сама создательница модного Дома – настоящий всплеск сюрреализма: белый костюм, на брюках которого пришиты большие карманы с золотыми замочками, галльский красный и королевский синий – цвета, какие использовала сама Эльза в коллекции «Royalists and Republicans» 1935 года. Необычные украшения: сумка, полностью расшитая бисером, в центре которой металлический нос с пирсингом; серьги с камнями, изображающие голову утки, и ободок, который плавно перерастает в серьги, за которые цепляется верх платья, а также те самые перчатки с накладными ногтями или кольца, имитирующие пальцы.

В 30-е годы Эльза Скиапарелли сотрудничала с фирмой Maison Lesage и, увлекшись средневековым искусством и предметами быта того времени, в сотрудничестве с Домом Альбера Лесажа, выпустила коллекцию, в которой был продемонстрирован выходной костюм с «нагрудником-кирасой», вышитым по эскизу Лесажа. Дэниел Розберри продемонстрировал нам свою версию, показав в кутюрной коллекции Spring 2021 невероятные платья и топы, имитирующие рельефный пресс.

Эльза Скиапарелли очень любила восток, его мотивы, цвета, и в своей коллекции «Stop, look and listen» 1935 года показала индийские платья с драпировкой, своим любимым приемом. Розберри сегодня не уступает и драпирует платья, ассиметричные или с огромными гипертрофированными воротниками, шелковые блузы, лифы, и даже металлические топы.

Актрисы Голливуда всегда выстраивались в очередь, чтобы одеться у Schiaparelli: Ина Клер носила полосатый твидовый костюм и «безумную шапочку», которая принимала форму головы, Джоан Кроуфорд часто появлялась в фильмах в пиджаках с подплечниками, а Мэй Уэст даже прислала манекен с очертаниями своего тела, чтобы постоянно не ездить на примерки. Здесь отдельно хочется отметить подплечники, которые Дэниел Розберри показывает в каждой коллекции: в кутюрной линии использует гипертрофированные силуэты для платьев из черного крепа, жаккардовых жакетов, плащей из «металлизированной» фактуры, напоминающую металл, а в коллекциях ready-to wear мы видим жакеты с подплечниками разных принтов, джинсовках и пальто из замши.

Сегодня Schiaparelli – один из тех брендов, в котором креативный директор с невероятным почтением создает прекрасное новое, сохраняя при этом философию архивных коллекций.