В рамках деловой программы Московской недели моды 2022 прошел паблик-ток на тему «Секреты разработки успешного креативного контента». Главными спикерами стали Дмитрий Втулкин, креативный директор отдела инновационных решений VK, Денис Лапшинов, сооснователь и креативный директор агентства SLAVA и Максим Перлин, основатель АБА (Ассоциация блогеров и агентств) и управляющий партнёр РА Blacklight.

Основной вектор в начале дискуссии был обозначен фразой: «Задача любого креатива ─ приносить бизнесу деньги и прибыль».

Дмитрий Втулкин рассказал о том, что чтобы начать работу над контентом, необходимо задать себе три базовых вопроса: зачем я делаю контент, для кого я делаю контент, и где он будет дистрибутироваться, и ответ на каждый из этих вопросов повлияет на итог работы.

Главная задача – это создание максимально лояльного комьюнити, потому что бренду нужны люди, которые будут разделять его взгляды. Спикер привел в пример «Лот 2046» – одежда по подписке, по которой платишь 100 долларов месяц, и тебе присылают базовые черные вещи. Сам бренд развивался с помощью подкастов, музыки и фотографий на тему проекта, и таким образом формировалось комьюнити, которое разделяло ценности проекта.

Денис Лапшинов рассказал про «шкалу эмоций» и как ее использовать при построении креатива для бренда. Он отметил, что в мире моды огромный дар и огромное проклятие — это то, что сами по себе вещи дико красивые и сделать что-то эстетично, чтобы это выделилось в массе, становится все сложнее. Сенсорное удовольствие от вещей ─ это лишь 10 из 100%, а дальше стоят такие критерии как юмор, на который бренды редко обращают внимание, но который очень помогает продвинуть социальные сети (к примеру бренд Viva la Vika), вдохновение, когда бренд дарит ощущение «я хочу» (например, Nike), а самая главная эмоция ─ радость. Так же мода в отличии от других категорий может себе позволить пользоваться отрицательными эмоциями – грусть, агрессия, злость и отвращение (например, рекламная компания помады Gucci beauty). Но самое главное, когда бренд помимо демонстрации красоты и эстетики, показывает, что он несет какую-то идею и взгляд на мир, например, особо популярная тема экологии и переработки.

Максим Перлин рассказал как можно предметно использовать креатив для продвижения собственного бренда.

Во-первых, главное не бояться быть провокационными, делать не так как другие, не брать в пример большие бренды, а использовать свое видение. Правильная стратегия – отличаться, быть не такими как все и экспериментировать. Для примера был взят бренд «American Apparel», у которых абсолютно простые базовые вещи, но очень яркий и узнаваемый маркетинг.

Во-вторых, не забывать делать акцент на личные социальные сети: это может быть как владелец бизнеса, так и главный дизайнер или даже креативный продавец, ведь с точки зрения психологии люди охотнее подписываются на конкретного человека. Здесь среди примеров выделили дизайнеров, чей личный бренд стал «драйвером» для развития их бизнеса: Мирослава Дума «Pangaia», Анастасия Миронова «Iron by Mironova» и Юлия Василевская «Yulia Wave».

После у участников паблик-тока была возможность подискутировать со спикерами и задать вопросы на самые разные темы: кто-то спрашивал совета по поводу развития своего бренда, кого-то интересовали вопросы, связанными с изменениями в мировой моде. По итогу каждый участник вынес для себя важные мысли и проанализировал работу со своим креативом.