Пятый день Московской недели моды 2022 дал возможность всем посетителям парка Зарядье увидеть коллекцию выпускников Британской высшей школы дизайна. Показ проходил в амфитеатре и собрал невероятное количество зрителей. Всего свои работы показали 15 дизайнеров, а сама коллекция была разделена на 4 тематических блока.

В первом блоке можно было увидеть как молодые дизайнеры размышляют на тему форм, асимметрии, деконструктивизма и экспериментируют с пропорциями и силуэтами. Пиджаки с присборенными рукавами, рубашки с ассиметричными краями, манишки интересной фактуры, трикотажные пуловеры с рукавами разной длины и акцентные баски с шароварами из парчи.

Второй блок – про цвет и материал. Перья на тулье шляпы с бахромой от полей до самого пола, классический комплект из жилета и брюк в черно-белую полоску с ниспадающей красной акцентной тканью сбоку, корсетное боди с объёмными рукавами в сочетании с шелковыми шароварами, костюм oversize лилового цвета и объемный тренч из матовой черной кожи.

Как дизайнеры вдохновлялись прерафаэлитами показал нам третий блок. Юбки из органзы в сочетании с кожаными перчатками, бархатные жакеты, летящие полупрозрачные ткани с принтом, легкие блузы с приспущенными плечами. Все образы в сочетании с легкими укладками моделей переносили зрителя в ту эпоху.

И заключительный четвертый блок показал нам размышления на тему сложного кроя и необычных форм. Яркий костюм, состоящий из жакета и юбки в желто-фиолетовую клетку, комплект из брюк и ультра укороченной рубашки небесно-голубого цвета, платье в стиле color block с юбкой из органзы и воротником в стиле «Пьеро». Также прослеживалась восточная тематика в образах с шелковой розовой рубашкой, жилетом в китайском стиле и лиловыми брюками из парчи с металлическим отливом, а необычные шаровары в сером оттенке с блеском невероятно сочетались с блузой анималистичного принта с объемными рукавами.

В конце показа все дизайнеры ─ выпускники разных лет Британской школы дизайна, вышли на финальный поклон и были встречены бурными аплодисментами и восхищениями.