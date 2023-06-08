В рамках Московской недели моды 2022 прошел показ бренда STUDIO 29, который собрал огромное количество поклонников и известных блогеров. Коллекция «Вид сверху», представленная дизайнером Таней Фомичевой, вдохновлена пейзажами, которые можно увидеть из окна иллюминатора. И правда, если взглянуть на первые выходы моделей, то можно заметить белый и серый цвета, которые вызывают ассоциацию, когда мы только бросаем взгляд в окно ─ крыло самолета на фоне белых облаков. Дальше в течение «полета» мы видим алый закат, благодаря красным и оранжевым оттенкам, бескрайние леса в оттенках зеленого, от лиственного до изумрудного, и конечно насыщенные оттенки синего ассоциирующиеся с глубокими реками и морями.

Сама коллекция — это сочетание лаконичности, четких силуэтов и оригинальных цветовых решений: строгие линии пальто, классические костюмы в самых ярких оттенках, брюки в стиле «daddy», total-деним комплекты, невероятные кожаные жакеты, выполненные в технике color block и объемные рубашки с молнией, которые мысленно подталкивают освободить под них весь гардероб. А новый травяной оттенок, уже знаменитого свитера с высоким воротом от STUDIO 29, заставляет сердце биться чаще. Также на показе можно было заметить уже полюбившуюся нам низкую посадку брюк, кроп-свитера и укороченные рубашки со съемными рукавами.

Стоит отметить интересные варианты стилизации из новой коллекции: необычное сочетание повязанной на строгий черный костюм рубашки из плотного денима, платья длины миди, надетые на брюки, яркие образы в одном цвете и дутые манишки поверх жакетов.

Впервые в своей истории бренд выпустил сумку из плащевой ткани, которая была представлена в трех актуальных цветах: классический черный, светло-серый и оливковый. Универсальность данной модели позволяет комбинировать ее с разными стилевыми решениями.