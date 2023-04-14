11 февраля 2010 года не стало одной из ключевых фигур высокой моды 21 века. Ли Александр Маккуин - шотландский мальчик из семьи учительницы и таксиста, подаривший миру свой талант, и привнесший в моду безумие и эпатаж. Вспомним главные коллекции и попробуем ответить на вопрос “кто же он?”

Маккуину мы как минимум обязаны появлением низкой посадки. Довольно неоднозначное явление, к которому можно относится по-разному: любить, ненавидеть, боятся, хотеть ее возвращения, смириться и принять очередной цикл моды, но не замечать этого невозможно. Тем не менее, факт остается фактом. В 1994 году Ли впервые выпустил на подиум моделей в ставших знаменитыми брюках на низкой посадке и назвал их Bumsters. Тогда он объяснил, что лишь хотел удлинить тело модели, так как считает низ спины самым эротичным элементом любого тела. В том же году их надела Мадонна в рекламе MTV и весь мир буквально сошел с ума. После уже ни один клип не обходился без этих джинс. Они были настолько ценными, что самую первую модель продали на аукционе за 3500 фунтов. Ну а самого Маккуина они сделали звездой и закрепили за ним звание провокатора.

В своих коллекциях он умел не только удивлять своими нарядами, но и эпатировать, заставлять задуматься. Через одежду он показывал собственное отношение ко всему происходящему в мире.

К примеру, темы насилия и жестокости прочно закрепились в творчестве дизайнера. Отчасти на это повлияло его детство (когда Александру было 9 он впервые подвергся сексуальному насилию от первого мужа старшей сестры). После этого на свет появились коллекции с весьма экзотичные названия. К каждому показу он готовился не как дизайнер, а как настоящий журналист, исследовал архивы, историю и философию. Так при подготовке коллекции “Джек Потрошитель выслеживает своих жертв” 1992 года он прошерстил архивы про убийцу и воссоздал образы его жертв. В 1995, после изучения собственных корней, на свет появилась самая скандальная коллекция - “Изнасилованая Шотландия”, принесшая дизайнеру мировую славу. Окровавленные модели выходили на подиум в разорванных платьях, спотыкаясь и шатаясь. Маккуин посвятил коллекцию второму якобитскому восстанию, которое было жестоко подавлено британской армией в 1746 году в битве при Каллодене. Следующий показ под названием “Вдовы Каллодена” также рассказывал об этих событиях.

Тогда критики писали, что он перебарщивает с изображением искалеченных женщин и эстетизирует изнасилование, но ни у кого не возникало сомнения в его смелости и оригинальности. Однако, как говорил сам Маккуин: “Для меня важно, чтобы женщина чувствовали себя независимой. Не хочу, чтобы она не выглядела так, как будто ее можно использовать. Я хочу, чтобы мужчины держали дистанцию. Чтобы ее появление вводило их в ступор. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю”.

За полгода до своего самоубийства он успел показать коллекцию весна–лето 2010, озаглавленную “Атлантида Платона” и этот показ запомнился как один из самых зрелищных в истории моды. И здесь не обошлось без мировых проблем. Свою коллекцию Маккуин посвятил теме глобального потепления. Он опасался, что судьбу мифической Атлантиды могут повторить реально существующие континенты, если некоторые ледники растают и поднимется уровень Мирового океана. Помимо этого показ вошел в историю как первый шаг к диджитализации моды. Дело в том, что показ должен был транслироваться на онлайн-платформе Ника Найта SHOWstudio, о чем и написала Леди Гага в своем Twitter. Также на шоу должна была состояться премьера ее нового трека Bad Romance, и через пару секунд после того как она прикрепила к твиту ссылку на лайв, сайт моментально обвалился. На SHOWstudio было больше 29 тысяч пользователей.

Александр Маккуин прошел большой путь к славе и всеобщей любви. От работы в небольшом ателье к сотрудничеству с Givenchy и собственному бренду. Он четырежды становился “Дизайнером года” в Великобритании и в 2003 году стал обладателем международной премии CFDA “Дизайнер год”. Он шил одежду не для продажи, а для того, чтобы создать себе имя. И у него это получилось. Он это сделал.

Так кто такой Маккуин?

“Дикарь высокой моды”, хулиган или просто гений?

К нему можно относится неоднозначно, можно критиковать или наоборот любить, но никто и никогда не поставит под сомнение, что Александр Маккуин оставил огромный и значимый след во всей индустрии моды.