Объединений дизайнеров Front, целью которого является продвижение народных и ремесленных традиций в моде, представило новую капсульную коллекцию. Ее автором стала дизайнер из Нальчика Мадина Саральп, которая адаптирует традиции черкесского костюма к современной жизни.

В весенний дроп вошли платья, юбки, рубахи, жилет, жакеты, бомбер, а также шаль и сумочка. Все модели выполнены из вареного хлопка с трикотажем.

«Традиционная для Кавказа черно-белая гамма смотрится идеально минималистично и урбанистично», – рассказывали основатели Front. К тому же, все вещи можно сочетать не только между собой, но также с джинсами и майками, леггинсами и кроссовками.

Капсулу уже можно найти на сайте Front.