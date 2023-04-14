Под эгидой проекта «Московской недели моды» в торговых центрах «Европолис», «Ростокино», «Метрополис», «Океания», «Павелецкая Плаза» будут организованы трёхдневные маркеты с 28 по 30 апреля 2023 года.

Заявки на участие в проектах подали 689 дизайнеров из 96 российских городов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Организатором «Московской недели моды» выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

«Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция – украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля», – рассказала Наталья Сергунина.

География проекта распространяется на всю Россию – от Якутии до Краснодарского края и от Калининградской области до Приморского края. Однако Наталья Сергунина добавила, что большинство участников маркетов представляют Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Челябинск.

Дизайнеры, чьи заявки будут одобрены независимыми экспертами модной индустрии, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф, где уже представлены бренды свыше 1,6 тыс. компаний.