Сидя в первом ряду на шоу Kenzo, Фокс, еще не понимала, что происходит, а тем временем на наших глазах рождалась звезда, «Икона эпатажа» и новая конкурентка Леди Гаги. Икона стиля с многотысячной толпой поклонников, популярность которой каждый день растет в геометрической прогрессии. Разберемся как это произошло и почему все, что она делает и надевает, оказывается в заголовках прессы.

Джулия Фокс начала появляться в ленте новостей с января 2022 года, когда вышла в свет с Канье в роли его девушки. Безусловно, это подогрело интерес к ее персоне, но цепляла она не только этим. Впереди нее шел ее образ, который появился не без помощи репера.

За четыре месяца Фокс успела расстаться с Уэстом, выгулять несколько десятков откровенных нарядов, завоевать популярность и даже признание у половины модной индустрии. Однако, если вы подумали, что после этого она тихо уйдет в подполье, вы глубоко ошибаетесь. После расставания ее популярность начала только расти. За последний год за ней не замечалось каких-то великих свершений, тем не менее ее имя стабильно появлялось во всех заголовках, и обсуждениях в соцсетях.

Ошибочно думать, что Фокс и ее стиль взялись из ниоткуда. Еще до встречи с Йе, она, как говориться, успела пожить по полной. Бывшая доминатрикс, актриса, модель и дизайнер. Еще в 2019 году она сыграла любовницу владельца ювелирного магазина в Нью-Йорке и лудомана в картине братьев Сафди для Netflix «Неограненные алмазы». Тогда кинокритики назвали ее роль «прорывом года». Помимо этого Джулия активно развивалась в модельной профессии. Она снималась для журналов (CR Fashion Book, Wonderland и Office Magazine), работала с крупными брендами (Miu Miu, Moschino, Gucci), сидела на первом ряду показа Thom Browne по соседству с Анной Винтур, выходила на красные дорожки в кружевном комбинезоне Alexander Wang и сетчатой юбке Paco Rabanne. В 2014 году со стилистом Брианой Андалор запустила линию модной одежды Franziska Fox. Символично, что Кайли Дженнер снялась в топе и юбке бренда Джулии для ноябрьского номера Cosmopolitan за 2015 год. Параллельно с этим Фокс занималась фотографией и выпустила два альбома, а также провела выставку R.I.P. Julia Fox, которая многим запомнилась.

Модель и актриса пользовалась определенной популярностью в узких кругах. А значит шансов достичь популярности у нее было намного больше. И все же именно Канье стал катализатором ее узнаваемости. Благодаря ему о Джулии услышал каждый. И девушке удалось сохранить звездный статус даже после их расставания.

Канье привнес в стиль Фокс обтягивающий латекс, открытый пресс, экстремально заниженную талию и необычную обувь. Он же придумал жирные черные стрелки, которые мы впервые увидели на дебютном шоу Kenzo. Тогда Джулия появилась в джинсах Carhartt и кутюрной джинсовке Schiaparelli с конусообразным лифом. Именно кутюрный бренд Schiaparelli сделал для актрисы два кастомизированных наряда. В последнее время люксовые бренды стали все чаще провозглашать своими амбассадорами людей с социальным весом и безупречной репутацией, а девушка не с «самым чистым образом» с обнаженными снимками в интернете в эту концепцию не вписывается.

И все же Фокс не собирается ограничиваться статусом «подруги» мистера Йе, наоборот, она стала самостоятельной единицей, а не +1. После каждого нового выхода заголовки самых авторитетных модных изданий в один голос твердят, что за ней будущее.

Так почему же интерес к Джулии Фокс не утихает до сих пор?

В первую очередь, ей помогает ее смелость, эпатаж и харизма. Мы соскучились по такой сексуальности, местами грязной и откровенно пошлой. А Джулия в этом образе максимально органична: открытая зона декольте, огромные каблуки, стрелки. Раньше была мода на оверсайз, однотонные тона, минимализм, но с трендом на эпоху нулевых вернулось и неприкрытая сексуальность и рок-н-ролл.

Все это лишь доказывает то, что Джулия появилась в нужном месте в нужное время. Тут совпали карты в особой необходимости увидеть что-то свежее, экстравагантное и сексуальное. С собой она привнесла в моду кожаные вещи, тотал-деним, ободки и черным небрежные стрелки, моду на DIY. И после расставания с певцом она продолжает делать себя сама из всего доступного инструментария.

Ей пророчили мгновенное исчезновение с первых полос модных медиа, как и резкое появление на них. Однако феноменальный стиль Джулии, как и сама Джулия, еще не скоро забудется. Можно как угодно относиться к ее личности, но наблюдать за ней очень интересно. Ее стиль может казаться вульгарным и даже нелепым, но образы врезаются в память надолго.

Мнение о Джулии Фокс постепенно меняется, хоть актриса и частично остается «кринжем» для некоторых, многих ее стиль вдохновляет на новые идеи. И самое главное, чему можно у нее научиться – это не стесняться своей сексуальности и индивидуальности.

Она – икона стиля, реформатор, она – главный ТикТок-инфлюэнсер.