Интернет-магазин Lamoda анонсировал начало продажи капсульной коллекици российского экологичного бренда одежды Re / Marka.

В линейку вошли 15 моделей, часть которых выполнена в стиле унисекс: oversize бомбер, куртка-пиджак, лонгслив, широкие брюки палаццо и сумка-хобо из конопляного меха – в черном, бежевом и розовом оттенках. Вещи выполнены из хлопка и полиэстера от экологичного производителя переработанных тканей из текстильных остатков швейного производства Pure Waste. Кроме того, в капсуле можно встретить модели из конопляного меха от локального производителя.

«Мы видим рост популярности российских брендов и одновременно запрос клиентов на более экологичные товары, бренды, осознанность модной индустрии в целом. Lamoda старается развивать ассортимент в обоих направлениях, и появление на платформе брендов, которые объединяют в себе эстетику и заботу об экологии, для нас особенно ценно», – рассказала руководитель отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анна Хомутова.

«В новой коллекции мы расширяем линейку, увеличиваем сезонность, используем новые экологичные материалы. Наши сложные модели верхней одежды из вторичных материалов теперь адаптированы под повседневную жизнь широкого круга потребителей. При этом в них сохранен важный баланс устойчивости и эстетики, что отвечает нашей главной цели – создавать красивую и качественную одежду без вреда для планеты», – прокомментировала в свою очередь основательница бренда Re / Marka Юлия Ман.