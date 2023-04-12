К наступающим пасхальным праздникам ювелирная компания Mercury разработала специальную пасхальную коллекцию. Главной моделью в ней стали кулоны на золотых цепочках в форме яиц – одного из главного символа Пасхи.

Подвески украшены гильошированной эмалью и представлены на золотых цепочках трёх видов: из белого, жёлтого и розового золота. Эмаль кулонов выполнена в почти двадцати разных цветах и оттенках, в числе которых красный, синий, жёлтый, бежевый, зелёный, сиреневый, розовый, голубой, перламутровый и другие.

В Mercury считают, что украшение станет прекрасным пасхальным подарком.

Mercury – крупнейший российский дистрибьютор товаров класса люкс. На сайте компании можно найти ювелирные украшения и часы таких роскошных брендов, реализуемых Mercury в России, как Rolex, Patek Philippe, Mercury, Chopard, de GRISOGONO, Hublot, Mikimoto, Garrard, Graff, Messika, Pasquale Bruni, Girard-Perregaux, F.P.Journe и других.