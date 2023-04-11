Бренд BAON представил коллаборацию с Lamoda – онлайн-платформой по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. Главным вдохновителем совместного творчества стала природа: необработанные фактуры, натуральные цвета и материалы, спокойные и легкие силуэты.

Природные фактуры и цвета соединены в капсуле BAON x Lamoda с трендовыми минимализмом и эргономичностью. Цветовая палитра коллекции – это микс спокойных оттенков: белого, бежевого и черного. Стиль в одежде прослеживается максимально свободный, этот эффект создается за счет объема и драпировок, многослойности, струящихся натуральных тканей и шнуровки.

В капсуле присутствуют женские и мужские модели, выполненные из приятных к телу и удобных в носке материалов: дышащий лен, премиальные хлопок с эластаном, пластичная вискоза с легким сатиновым блеском. Струящиеся ткани, свободные посадки oversize, женственные рукава и дизайнерские элементы в виде шнуровок на блузах и платьях, брутальные лаконичные жакеты – всё это формирует непринужденную элегантность и благородство моделей вне времени. Каждый раз вещи можно стилизовать по-новому, что позволит создать универсальный трендовый гардероб.

Вдохновляясь природой при работе над лукбуком, команды брендов решили обратиться к новым технологиям. Визуальные элементы в виде камней, созданные с помощью искусственного интеллекта, используются как метафора современного сосуществования и взаимопроникновения природного и техногенного. Еще одной метафорой является принт на футболах - рука с зеркалом, в котором отражается глаз, как посыл человеку заглянуть внутрь себя, своей природы и найти свою идентичность.