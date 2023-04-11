9 июня в Технопарке «Сколково» пройдет Первая премия женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards. Церемония награждения состоится в рамках крупнейшего форума бизнес-разборов Collabroom Live для женщин-предпринимателей.

Основная миссия премии – поддержка женщин-предпринимательниц, а также продвижение их бизнес-проектов на широкую аудиторию и признание результатов.

«Женщинам, которые идут в предпринимательство зачастую не хватает опоры и поддержки, недостаточно примеров успешного бизнеса и ролевых моделей. С помощью премии мы хотим рассказать настоящие истории, продемонстрировать опыт, растущие ниши и достижения женщин в малом бизнесе» - рассказывает партнер бизнес-акселератора Collabroom Екатерина Мовсумова.

Принять участие в Collabroom Awards могут:

Начинающие предпринимательницы

Женщины в малом и среднем бизнесе

Консультанты, развивающие бизнес через личный бренд

Победители будут выбраны в шести номинациях:

«Технологичные проекты, стартапы» - Создание онлайн-решений, платформ, сервисов и инструментов, автоматизация бизнеса.

«Малый бизнес» - Основанная женщиной компания или ИП, с доходом до 800 млн рублей в год и численностью персонала до 100 человек в любых сферах: ритейл, питание, производство, образование, фэшн, бьюти, искусство и т.д.

«Консалтинг/ личный бренд» - Для консультантов в различных сферах, развивающих бизнес через личный бренд: маркетологи, стилисты, дизайнеры, блогеры, а также специалисты помогающих профессий: консультанты, психологи, коучи, нутрициологи, тренеры и др.

«Бизнес-успех в социально-значимом проекте» - Примеры успешного бизнеса, который решает важные проблемы общества: социально-экономические, экологические и другие.

«Ролевая модель» - женщины, которые успешно развивают бизнес, сохраняя ресурсное состояние и баланс в работе и личной жизни. Новые звезды в предпринимательстве, с которых можно брать пример.

«Бизнес-идея» - Самые креативные, инновационные и практически применимые идеи бизнеса от женщин, которые уже занимаются бизнесом или пока только собираются начинать.

В жюри премии вошли:

Юлия Волощук, партнер венчурной студии Sinteza, эксперт в HR и маркетинге, преподаватель ВШЭ, Universal University

Екатерина Мовсумова, основатель HR Tech сервиса Mentorbot, входит в ТОП-100 венчурных женщин-предпринимателей рейтинга Rusbase, экс-издатель The Moscow Times

Ольга Касьян, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель

Ольга Деденко, руководитель премии, эксперт по клиентскому сервису

Юлия Малинская, исполнительный директор маркетплейса WEE

Этапы Первой премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards:

Прием заявок на участие с 10 апреля по 11 мая

Отбор заявок в лонг-лист с 11 мая по 25 мая

Объявление финалистов в шорт-лист премии 26 мая

Проведение финальной оценки жюри премии с 27 мая по 5 июня

Церемония награждения победителей 9 июня

Информация о бизнес-акселераторе Collabroom:

Collabroom - первый женский акселератор для женщин с управленческим опытом и предпринимательским потенциалом. За 9 с половиной недель команда из опытных предпринимателей и профессиональных бизнес-менторов помогает женщинам в найме разработать стратегию перехода в собственный бизнес без финансового риска, а также предпринимательницам, которые хотят ускорить развитие существующего бизнеса и масштабировать свой продукт.

Бизнес-акселератор был создан в 2022 году и вошел в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards.

Участницы программ реализуют свои проекты в различных сферах: HR, IT, туризм, mental health, edtech, производство, консалтинг и др.