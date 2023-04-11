9 июня в Технопарке «Сколково» пройдет Первая премия женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards. Церемония награждения состоится в рамках крупнейшего форума бизнес-разборов Collabroom Live для женщин-предпринимателей.
Основная миссия премии – поддержка женщин-предпринимательниц, а также продвижение их бизнес-проектов на широкую аудиторию и признание результатов.
«Женщинам, которые идут в предпринимательство зачастую не хватает опоры и поддержки, недостаточно примеров успешного бизнеса и ролевых моделей. С помощью премии мы хотим рассказать настоящие истории, продемонстрировать опыт, растущие ниши и достижения женщин в малом бизнесе» - рассказывает партнер бизнес-акселератора Collabroom Екатерина Мовсумова.
Принять участие в Collabroom Awards могут:
- Начинающие предпринимательницы
- Женщины в малом и среднем бизнесе
- Консультанты, развивающие бизнес через личный бренд
Победители будут выбраны в шести номинациях:
«Технологичные проекты, стартапы» - Создание онлайн-решений, платформ, сервисов и инструментов, автоматизация бизнеса.
«Малый бизнес» - Основанная женщиной компания или ИП, с доходом до 800 млн рублей в год и численностью персонала до 100 человек в любых сферах: ритейл, питание, производство, образование, фэшн, бьюти, искусство и т.д.
«Консалтинг/ личный бренд» - Для консультантов в различных сферах, развивающих бизнес через личный бренд: маркетологи, стилисты, дизайнеры, блогеры, а также специалисты помогающих профессий: консультанты, психологи, коучи, нутрициологи, тренеры и др.
«Бизнес-успех в социально-значимом проекте» - Примеры успешного бизнеса, который решает важные проблемы общества: социально-экономические, экологические и другие.
«Ролевая модель» - женщины, которые успешно развивают бизнес, сохраняя ресурсное состояние и баланс в работе и личной жизни. Новые звезды в предпринимательстве, с которых можно брать пример.
«Бизнес-идея» - Самые креативные, инновационные и практически применимые идеи бизнеса от женщин, которые уже занимаются бизнесом или пока только собираются начинать.
В жюри премии вошли:
- Юлия Волощук, партнер венчурной студии Sinteza, эксперт в HR и маркетинге, преподаватель ВШЭ, Universal University
- Екатерина Мовсумова, основатель HR Tech сервиса Mentorbot, входит в ТОП-100 венчурных женщин-предпринимателей рейтинга Rusbase, экс-издатель The Moscow Times
- Ольга Касьян, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель
- Ольга Деденко, руководитель премии, эксперт по клиентскому сервису
- Юлия Малинская, исполнительный директор маркетплейса WEE
Этапы Первой премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards:
- Прием заявок на участие с 10 апреля по 11 мая
- Отбор заявок в лонг-лист с 11 мая по 25 мая
- Объявление финалистов в шорт-лист премии 26 мая
- Проведение финальной оценки жюри премии с 27 мая по 5 июня
- Церемония награждения победителей 9 июня
Информация о бизнес-акселераторе Collabroom:
Collabroom - первый женский акселератор для женщин с управленческим опытом и предпринимательским потенциалом. За 9 с половиной недель команда из опытных предпринимателей и профессиональных бизнес-менторов помогает женщинам в найме разработать стратегию перехода в собственный бизнес без финансового риска, а также предпринимательницам, которые хотят ускорить развитие существующего бизнеса и масштабировать свой продукт.
Бизнес-акселератор был создан в 2022 году и вошел в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards.
Участницы программ реализуют свои проекты в различных сферах: HR, IT, туризм, mental health, edtech, производство, консалтинг и др.