Магазины ZARA будут перезапущены в России в ближайшее 2 месяца под новым названием. Это сообщается на сайте MAAG. Магазины откроются в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и других городах России.

Напомним, что в марте 2022 года бренд ZARA, принадлежащий испанской группе Inditex, ушел из России. До этого в стране действовали несколько сотен магазинов группы, а также онлайн-платформа. А новым владельцем активов стала компания из ОАЭ Fashion And More Management. Это сообщается по итогам одобрения сделки о продаже.

На данный момент по заявлению Минпромторга магазину готовы к открытию, а коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию.

MAAG – это новый концептуальный бренд для женщин, мужчин и детей, меняющий подход к выбору одежды и объединяющий последние модные тенденции и стиль, неподвластный времени.

Дата презентации первой коллекции одежды MAAG в России, согласно информации на сайте, состоится 14 апреля в формате онлайн. А небольшой тизер уже доступен на сайте для просмотра. И судя по нему, одежда не слишком отличается от привычной нам ZARA.

Предстоящая коллекция посвящается метавселенной. Вдохновленная уникальностью каждой личности, она стирает границы между мирами.

Также известны новые названия известных ранее магазинов. Так Bershka станет Ecru, Pull&Bear - Dub, Stradivarius откроется под названием Vilet.