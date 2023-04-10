Российский бренд YuliaWave выпустил второй дроп коллекции весна-лето 2023 Stealing Beauty («Ускользающая красота»), которая отсылает к одноименному фильму Бернардо Бертолуччи 1996 года с Лив Тайлер в главной роли.

При создании коллекции дизайнеры марки вдохновились образом ее героини, которую зовут Люси Хэрмон. «Она молода, открыта, сексуальна, безмятежна и свободна — это и есть олицетворение новой коллекции», – рассказали в YuliaWave.

Во вторую часть линии вошли льняные рубашки с защипами на рукавах, голубые широкие джинсы с имитацией пятен от травы и платье макси с металлическими бусинами и круглым вырезом спереди. Также команда марки не оставила в стороне классические брючные костюмы — из итальянской шерсти и изо льна с металлическим мотыльком. Для более прохладной погоды дизайнеры подготовили кожаную куртку и двубортное пальто из вискозы и льна.

В качестве дополнения к образам поклонники марки могут найти в дропе шелковый платок с узором из фраз и образов из фильма Бертолуччи, а также с изображениями мотыльков и бабочек.

Съемки лукбука коллекции прошли в Тоскане – месте действия фильма Бертолуччи, а ее главными героинями стали модели Юлия Красильникова из агентства Vproject и Анна Лягошина из System Agency.