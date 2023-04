В тульском ТРЦ «Гостиный двор» откроется универмаг российских дизайнеров Slava concept. Открытие запланировано на 15 апреля, сообщает Retail.ru.

Универмаг расположится на втором этаже «Гостиного двора» и займет место закрывшегося магазина Bershka площадью более 500 кв. м. В новом пространстве Slava покупатели смогут найти коллекции российских дизайнеров, которые создаются специально для российского потребителя, с учетом их вкусов и потребностей.

В магазине можно будет найти товары порядка 40–50 марок: Noun, To Be One, Nerolab, Top Top, Kivi, «Волга Мама», Goy, Sovorotka, Argent, My Atelier Dress, Materia, Look Fashion, Look to Go, Black Heart, L’Cosmetics и другие.

«Стратегией этого года для нас стали открытия в регионах. Мы считаем, что помимо столичных брендов, в поддержке нуждаются и локальные производители. Для посетителей опять же серьезным стимулом станет посещение универмага Slava в ТЦ, где будут представлены самые разнообразные российские бренды, создатели которых живут как в разных городах РФ, так и в одном городе с ними. Мы уверены, что в ближайшем будущем сможем если не полностью, то частично восполнить нашим покупателям ушедшие бренды и доказать, что наши дизайнеры не менее талантливы европейских и могут предложить лучшее качество изделий», — рассказал президент Magic Group и создатель концепции универмагов Slava Александр Перемятов.

Помимо коллекций одежды, покупатели также смогут приобрести в новом пространстве косметику, товары для дома, сумки, бижутерию.