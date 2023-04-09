На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось более 1, 5 тысячи оригинальных вещей таких брендов, как Gucci, Supreme, Off-White, Jacquemus, Bottega Veneta.

Таким образом, сегодня в люкс-сегменте платформы представлены более трёх тысяч SKU, среди которых вещи от Balenciaga, Karl Lagerfeld, Moschino, Baldinini, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent и других брендов.

Оплатить заказ можно российскими банковскими картами, в том числе платёжной системы «Мир».

«Несмотря на то что спрос на люкс-бренды хоть и является узко сегментированным, тем не менее показывает положительную динамику роста в зависимости от увеличения количества представленного ассортимента на платформе. Зачастую в сформированном по западным стандартам понятии люкса отечественные бренды пока не могут предложить достойных альтернатив. В этом контексте для потребителей важную роль играет проверенная годами репутация и история бренда. Среди наших пользователей это особенно заметно в парфюмерии: количество заказов в марте увеличилось в 14 раз по сравнению с февралем. И мы намерены активно развивать направление», – рассказал генеральный директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

CDEK.Shopping – платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «всё включено»: клиент выбирает товар на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берёт на себя.