С 23 по 26 марта в выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге прошла Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды».

Ежегодно участие в мероприятии принимают ведущие специалисты и представители со всей России и стран СНГ. В этом году на выставке были представлены новые коллекции различных брендов, отличающиеся особым стилем. Посетители могли приобрести женскую и мужскую одежду, аксессуары, головные уборы, обувь, кожгалантерею оптом или в розницу.

Во время выставки у участников и гостей выставки была возможность посетить деловую программу, в рамках которой было представлено 6 встреч с экспертами в сфере fashion.

«Тренды и тенденции. Что ожидали, и что получили»

«Как продавать новую коллекцию без скидок. Скрипты по работе с возражениями на рынке моды»

«Fashion-бизнес с нуля. Как открыть магазин одежды или обуви и выйти на прибыль 250 000 рублей»

«Как дойти быстрее до поставленной цели - 5 важных шагов! Секреты от Модный magazin»

«Будущее и мода. Ближайшие и перспективные тренды в одежде. 2023–24»

«Как увеличить продажи от 25% до 500%, планируя и внедряя fashion-маркетинг грамотно»

Мероприятие завершилось в атмосфере хорошего настроения. За 4 дня выставку посетили порядка 5000 человек.

Организаторы ФАРЭКСПО уже анонсировали следующие мероприятия:

Осенняя «Индустрия моды» 26-29 октября в КВЦ ЭКСПОФОРУМ!

Выставка - продажа «Всё Для Лета» 6-9 апреля в КВЦ ЭКСПОФОРУМ и 13-16 апреля в ДК Кирова.