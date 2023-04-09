Ни для кого не секрет, что деятельность человека наносит вред окружающей среде. Но мало кто задумывается, причем здесь мода и как конкретно она может вредить природе?

Мы привыкли, что все необходимое всегда под рукой. Мы в любой момент можем открыть шкаф, взять оттуда любимую футболку и джинсы и пойти по делам, а когда одна из десятка любимых футболок износится, выбросить ее и купить новую. Бесконечный круговорот вещей в природе. Но таких выброшенных футболок по всему миру миллионы, и подобный круговорот происходит каждый день. Как говориться, где есть спрос, есть и предложение! Из этого и начинается замкнутый круг перепроизводства. Это оказывает не просто большое, а глобальное влияние на экологию. Но кто задумывается об этом? Лишь единицы. А для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки этого мало. Поэтому сейчас в модной индустрии становится популярной тенденция экологичности. И даже если бы планета не приближалась к экологической катастрофе, рано или поздно человек должен был задуматься над своим отношением к потреблению вещей.

Простой пример, производство хлопка. Покупатели любят хлопок, он представляется гарантом качества, удобства и комфорта. Хлопковая блузка, футболка, полотенце, постельное белье… Хлопок приятен к телу, хлопок дышит, но знаете ли Вы, что именно производство хлопка наносит один из основных ущербов природе? На его производство затрачивается огромное количество воды, хлопок удобряется пестицидами, которые попадают в атмосферу и подземные воды, от заводов идет огромное количество выбросов, как и от транспорта, используемого для транспортировки материалов. Уменьшается ли его потребление от этого? Нет.

Нечего надеть и некуда складывать — две основные проблемы связанные с вещами. Из-за чего это происходит? Ответ прост: современный человек часто следует трендам и покупает новые вещи, оказавшиеся «на пике» моды. А после покупки приходит осознание ненужности этой вещи. А ведь для того, чтобы этого не происходило, нужно более осознанно подходить к покупке.

Вообще осознанное потребление – это, пожалуй, самый разумный и полезный тренд. Это больше чем единоразовая акция, это образ жизни и мышления, который с каждым годом становится популярнее в обществе. Все больше крупных брендов выступают за экологию: они отказываются от использования натурального меха, уменьшают количество производства и стараются контролировать загрязняющие выбросы в атмосферу. Это стремление поддерживают и многие звезды.

Если вы хотя бы задумались над вопросом экологичности и потребления «модных новинок», то вы уже сделали первый шаг к осознанному потреблению и это отлично. Одновременно перевести весь мир на разумное производство невозможно, но каждый может внести свой вклад, и вот, что для этого нужно:

1. Покупать меньше, но лучше.

Забудьте про распродажи, скидки и еженедельные «новые» коллекции. Делайте упор на стиль, пусть в вашем гардеробе будет меньше вещей, зато хорошего качества и более долговечные.

2. Поддерживать честные экологичные бренды.

Найти бренды, которые бы придерживались экологичности нелегко, но вполне выполнимо. Покупайте одежду у тех, кто заботится об экологии, и игнорируйте злостных загрязнителей окружающей среды.

3. Открыть для себя секонд-хенды.

Барахолки, рынки, секонд-хенды, винтаж - раньше к ним относились с пренебрежением, а теперь это идеальное место, где можно найти все необходимое. Это отличный способ не вредить окружающей среде, отыскав при этом уникальную вещь по привлекательной цене. Так вы не только обновите гардероб и подарите вещам вторую жизнь, но и получите свой уникальный стиль. Ведь если вы отдаете предпочтение секонд-хенду и винтажным вещам, вероятность встретить на улице человека, одетого также как вы, практически равна нулю.

4. Остерегаться химикатов.

Если бренд имеет сертификацию Made in Green by OEKO-TEX или Bluesign, это значит, что составы, с которыми они работают, соответствуют стандартам экологической безопасности. И их смело можно брать в свой экологичный гардероб.

5. Остерегаться гринвошинга.

«Гринвошинг» предупреждает о маркетинговых уловках. Многие бренды используют красивые слоганы, заявляя о своей экологичности, тогда как на деле это оказывается неправдой.

6. Заботиться о своей одежде.

Важно хранить вашу одежду в хорошем состоянии и не выбрасывать ее после пары носок. Необходимо ухаживать за вещами в соответствии с требованиями на бирке. Так они прослужат дольше.

7. Стараться дарить вещам новую жизнь.

Кастомизация и переделка вещей сейчас пользуется особой популярностью. Можно соединить несколько вещей в одну или исправить несовершенство простым рисунком. А если не получилось, всегда можно найти им новых владельцев, новое применение или отдать на переработку. Не забывайте о существовании благотворительных организаций, детских домов, домов престарелых, которые с радостью примут одежду и обувь в хорошем состоянии.

Придерживаясь нескольких простых правил в потреблении товаров модной индустрии, мы делаем этот мир чуточку лучше и чище. А сами освобождаемся от ненужных вещей и становимся счастливее.

Помните, у нас нет запасной планеты!