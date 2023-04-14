Я написала книгу «ДНК моды. Как стать fashion-дизайнером своего бренда».



О книге

В этой вдохновляющей книге вы не только познакомитесь с историей современной фешн-Золушки, но и узнаете много нового о мире моды и законах, по которым он живет.

Когда я ушла с унылой офисной работы и решила шить дизайнерские платья, еще не знала, что вскоре буду одевать звезд, а коллекции украсят развороты глянцевых журналов. Путь от швеи, продающей платья в интернете, до модного дизайнера с четырьмя магазинами в центре Москвы был стремительным и полным открытий — о себе, бизнесе и жизни. В конечном счете все это собралось под одной обложкой.

В книге рассказывая о своем профессиональном пути: как создавала свою первую мастерскую, где принимала заказы, как рос бизнес, как проходит подготовка к Неделе моды и что происходит на закрытых мероприятиях после показов. А также об изнанке мира моды, дружбе со звездами, выгорании и трансформации творческой энергии в новые идеи.



Для кого эта книга

Для тех, кто собирается связать свою жизнь с фешн-индустрией.

Для всех, кому интересна мода. Купить книгу на сайте издательства МИФ и в Лабиринте