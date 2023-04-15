Бренд Kalmanovich представил рекламную кампанию нового весенне-летнего сезона. Стилизацией съемки занимался Ибрагим Гатциев. Он не только создал концепцию съемки, но и выступил в качестве фотографа и стилиста. Юлия Калманович отвечала за креативное направление кампейна.

В новой коллекции Kalmanovich можно найти платье миди с одним сердцем, боди с пайетками, шорты с цветами, платье с пайетками на одно плечо с вырезами, платье из тафты, платье из сетки с рукавами, топ с вырезом, легинсы, укороченный двубортный жакет и брюки из твида, жакет, расшитый цветами, и блузку из крепа с принтом.

Kalmanovich — prêt-à-porter бренд, созданный Юлией Калманович в Москве в 2009 году после окончания учебы в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. В каждой коллекции команда марки старается по-новому прочитать уличный стиль, сочетая высокое и низкое со старым и новым, чтобы создать плавно элегантные и функциональные парадоксы.