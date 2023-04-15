Год назад стилист Лилит Рашоян представила первую коллекцию для бренда Cocos. Лилит Рашоян — бывший стилист Vogue, основательница ресейл-проекта Lots и ювелирного бренда Gohar.

Сегодня марка представила объявила о продолжении сотрудничества с Лилит уже в качестве fashion-директора. В течение 2023-го запланирован выход несколько капсульных коллекций, созданных командой бренда под руководством Рашоян.

Центром коллаборации стали лаконичные продуманные вещи, объединенные по принципу грамотного комбинирования люксовых и демократичных брендов mix&match. Вещи объединяют в себе комфорт и сексуальность, маскулинность и женственность.Главнйо целью команды бренда стало создать совершенный гардероб для тех, у кого нет времени на ошибки.

В коллекции можно найти тренчи, жакеты, вязаные топы, свободные брюки, рубашки оверсайз и многое другое. Вся одежда выполнена в базовых цветах: белом, чёрном, бежевом, нежных оттенках розового и бирюзового.

Еще одной отличительной чертой капсулы стало использование качественных тканей из натуральных волокон: шерсти, вискозы и хлопка.

Коллекция уже поступила в продажу и доступна для покупки на сайте или в оффлайн-магазине Cocos Moscow в пространстве «Хлебозавод».