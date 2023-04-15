Магазины Dub начнут открываться через несколько недель. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

“Мы стартуем через несколько недель … Скоро увидимся!”

В ближайшее время ожидается открытие 14 магазинов в Москве и Подмосковье в ТЦ “Авиапарк”, “Весна!”, “Европейский”, “Европолис”, “Ростокино”, “Метрополис”, “Океания”, а также в других российских городах. Точная дата открытия пока неизвестна, однако новая коллекция уже представлена на сайте.

Среди моделей можно увидеть яркие свитшоты, джинсы, комбинезоны, топы, футболки и шорты. Все модели выполнены в ярких цветах и с использованием принтов.

На сайте DUB уточняется, что это новый бренд, создающий новый городской стиль, дающий полную свободу выбора, вне стереотипов, шаблонов и правил. Это одежды для молодых людей, которые любят жизнь и получают от нее удовольствие, для них комфорт и легкий дух бунтарства – главные ценности, а мода – это способ самовыражения.

Ранее выход новой коллекции и открытые магазинов уже анонсировал другой известный бренд - Maag.

Напомним, что в марте 2022 года несколько брендов, принадлежащих испанской группе Inditex, в том числе Pull&Bear, ушли из России. Новым владельцем активов стала компания из ОАЭ Fashion And More Management.