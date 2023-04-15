Ни для кого не секрет, что одежда может украсить человека, сделать акцент на его индивидуальности и уникальности, а может даже самую красивую женщину превратить в «серую мышку». Знаменитый дизайнер Наталья Душегрея точно знает, как выгодно подчеркнуть достоинства и грамотно скрыть недостатки. 26 марта в Центральном детском магазине на Лубянке, в рамках KIDS FASHION WEEК, организованной продюсерским центром «Грани», бренд «ДушеГрея» представил новую коллекцию весна-лето 2023.

Калейдоскоп форм и фактур!

Наталья Душегрея и её высокопрофессиональная команда одни из немногих в нашей стране решились на смелый эксперимент, который является мировой тенденцией: в качестве моделей на подиум вышли женщины разных возрастных и весовых категорий!

Очаровательные модели "Школы Обаяния Валерия Сорокового" великолепно продемонстрировали, насколько органично и гармонично одежда «Душегреи» выглядит на женщинах разных фигур, в том числе на леди элегантного возраста. Закрывали показ актрисы Яна Крайнова, Екатерина Седик и Анна Здор с дочерью Варварой.

Музыку для показа написал композитор, руководитель коллектива "ТËРН" Алексей Палагин. За красоту участниц в этот вечер отвечал бренд Shinewell - молодая и современная марка декоративной косметики и товаров по уходу за кожей, созданная группой профессионалов бьюти-индустрии.

Коллекцию весна-лето 2023 "Нескучный сад" от бренда Душегрея можно назвать олицетворением весны, эталоном женственности и лёгким дыханием солнечной свежести.

Разные вещи из одной капсулы идеально миксуются друг с другом, создавая неповторимый комплект в едином стиле.

Например, верхняя одежда - жилеты, плащи, куртки, прекрасно сочетаются с изысканными летящими платьями, а также модными пижамными костюмами, которые уже не первый сезон находятся на пике трендов.

Коллекция «Нескучный сад» состоит из двух частей:

Капсула "Сфинксы" - синтез графики и чётких линий с японским флëром. На вещах из этой коллекции, будто на старинных гравюрах, распускаются цветы сакуры и грациозно вышагивают коты породы сфинкс.

Капсула "Гранаты" - сочные, спелые, эффектные и экспрессивные гранаты в разных пропорциях, проекциях и вариациях! Рисунки для капсулы с гранатами созданы художницей, членом Творческого союза профессиональных художников Еленой Хорошевой. Основные цвета - бирюза, тиффани и беж.

"Гранат - это символ жизни и плодородия, почитаемый во многих странах", - объясняет выбор темы основательница и дизайнер бренда Наталья Душегрея. А для многих романтичных натур гранат - олицетворение вечной любви и верности. Лиричные барышни, наверняка, вспомнят легендарный монолог Джульетты из самой печальной, но невероятно красивой «повести на свете о Ромео и Джульетте»:

«…Он по ночам поёт вон там, на дереве граната. Поверь, мой милый, это соловей…»

Все, кому уже посчастливилось познакомиться с дивной красотой «Нескучного сада» Душегреи, отмечают, что потрясающая коллекция вызывает тонкий флёр приятных ассоциаций, среди которых есть место и чарующей россыпи граната, и цветущей сакуре, благоухающей ароматом, и изящной кошачьей грации, и дивным соловьиным трелям…

Гости показа

Гостями показа в ЦДМ стали писательница Лариса Рубальская, актрисы Ирина Безрукова, Юлия Такшина, Ирина Лачина, Оксана Сташенко, Серафима Низовская, Наталья Громушкина, Дарья Егорова, Екатерина Директоренко, Алина Балахонова, Валерия Минина, бьюти-блогеры Татьяна Таран, Кристина Романова, актёры Сергей Балашов, Михаил Головушкин, Сергей Тодоров, Дмитрий Карташов, суперфиналист проекта Голос Ив Набиев, телеведущая Ольга Жук, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова и другие.

Все эти прекрасные леди и смелые креативные джентльмены являются давними поклонниками творчества Натальи Душегреи.

Гостей мероприятия — и детей, и их родителей — ждала большая и интересная программа: показы весенних коллекций от ведущих дизайнеров, модные шоу, творческие мастер-классы, танцевальные флешмобы, открытые встречи с экспертами моды, выступление Бабы Яги, резиденция которой находится здесь же, в ЦДМ.

Перед началом показа бренда Душегрея телеведущая Ирина Сашина провела розыгрыш призов от партнёров: компаний NONICARE, French Kiss, BY Kids, Shinewell и BAGO Home. За красоту участниц в этот вечер отвечал бренд Shinewell - молодая и современная марка декоративной косметики и товаров по уходу за кожей, созданная группой профессионалов бьюти-индустрии.

Один из девизов бренда Душегрея: «Одеваем в искусство!» И это не рекламный лозунг, а констатация факта: в оригинальных вещах Душегреи невозможно остаться незаметным.

«Нескучный сад» - ещё одно подтверждение, что можно и нужно любить и себя в искусстве, и искусство в себе!

«Нескучным садом» вдохновлялась корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии - Юлия Ханина и Дмитрий Бабушкин