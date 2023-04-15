У каждого из нас в гардеробе есть, как минимум, десяток вещей, которые мы не носим по разным причинам. Что-то вышло из моды или устарело, что-то не вписывается в новый стиль, что-то нам не по размеру, ну или же вещь просто надоела. Тогда есть единственно верный выход — избавиться от нее! Однако делать это нужно не разумно. Не стоит собирать огромные мешки и нести их на выброс, есть более осознанные способы разобрать гардероб и избавить его от ненужных вещей. Рассказываем, как избавиться от ненужных вещей с пользой для других людей и экологии.

По данным исследования «Greenpeace России», текстиль составляет около 5-10% массы отходов на полигонах в России. В их числе: одежда, которую выбрасывают люди, нераспроданные коллекции из магазинов, отходы предприятий. При таких подсчетах в России ежегодно около 2 миллионов тонн одежды оказываются на свалках, а это пагубно влияет на экологию планеты в целом (в процессе разложения выделяется метан, который загрязняет почву и грунтовые воды).

Что делать, есть избавиться от вещей нужно, а навредить природе не хочется?

ОТДАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Если для вас важно, чтобы вещи пошли на хорошее дело и помогли тем, кто в них нуждаются. Лучшим вариантом будет найти благотворительные организации, которые ведут сбор одежды для своих подопечных, оказавшихся в нужде (малообеспеченным, сиротам, многодетным семьям, пожилым людям, беженцам, бездомным). Например бизнес-проект «Добрые вещи», «Старость в радость»,православная служба помощи «Милосердие», «Второе дыхание», фонды «Доктор Лиза», «Созидание», «Русская береза», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», движение «Друзья на улице», организация «Ночлежка» и другие.

У некоторых организаций есть возможность заказать вывоз вещей из дома. Курьеры заберут старую одежду, книги и даже технику прямо из дома, вам не придется тратить на это силы.

Еще один вариант — положить вещи в контейнера, которые расположены почти в каждом районе города. К примеру, благотворительный магазин «Спасибо», принимает одежду, обувь и книги. Принесенные вещи сортируются, продаются (выручка идёт на благотворительность), выдаются нуждающимся бесплатно или направляются на вторичную переработку.

Главное, чтобы одежда была чистой и в состоянии, пригодном для носки. Помните, что для вещей с явными дефектами этот способ точно не подходит.

СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Если вещь не не в самом лучшем состоянии, но вас волнуют вопросы экологии, то ее можно сдать на переработку. Приемом занимаются множество фондов («Второе дыхание», «Charity Shop»), а также некоторые торговые сети (например, всем известный H&M). Сдавать можно весь текстиль в любом состоянии, а компания рассортирует вещи и направит в нужное место. Сдать вещи можно через боксы (контейнеры), а также заказать вывоз из дома.

РАЗДАТЬ ЗНАКОМЫМ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Этот способ особенно вам подойдет, если определенная вещь имеет для вас большое значение и отдавать ее посторонним совсем не хочется. Тогда предложите ее паре ваши друзей и близких, пусть вещь начнет вторую жизнь в знакомых заботливых руках.

При ином исходе онлайн-площадки вам в помощь. Доски объявлений и дарственные сообщества, всем известный «Авито» — там можно пристроить ненужное и найти хорошие вещи. Здесь всегда найдутся желающие забрать то, от чего вы хотите избавиться.

Все чаще проходят мероприятия в формате бесплатного обмена вещами: когда вы приносите то, что не нужно, и при этом можете забрать бесплатно то, что принесли другие. Здесь можно найти всё — от одежды и обуви до виниловых пластинок, декора и аксессуаров. А также есть шанс получить брендовые и винтажные вещи.

А если вы хотите получить небольшую копейку за это, следующий вариант для вас.

ПРОДАТЬ

В этом случае вы можете воспользоваться сервисами «Юлы» и «Авито», «Boommy», тематическими группами в социальных сетях и на других ресурсах, или, если же речь идет о дорогих дизайнерских вещах — продавать их на ресейл-платформах. В России это, например, Lots, Oskelly, Second Friend Store, и другие.

Куда можно сдать ненужные вещи?