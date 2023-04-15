В нашем обществе сложилась удивительная тенденция того, что отечественная мода не ассоциируется с высоким качеством и стилем. На самом деле это не так.

Современные российские бренды абсолютно заслуженно могут встать в один ряд с зарубежными марками. Соотношение цены и качества, соответствие трендам — все это важные параметры, которые выбирает покупатель. За последние несколько лет в России появилось множество брендов, делающих качественную и актуальную одежду. В материале мы собрали самые интересные отечественные бренды, которые понравятся всем.

12STOREEZ

За время своего существования бренд перешел от Instagram-магазина в онлайне до офлайн-сети с торговыми точками в различных городах страны.

Суть бренда отражается в его названии: дизайнеры выпускают по 12 капсульных коллекций («историй») в год. Каждая вещь в коллекции сочетается между собой, поэтому не вызывает особого труда комбинировать вещи между собой. Основной задумкой было сделать красивые вещи доступными каждой женщине, независимо от возраста, дохода и прочего. К тому же многие вещи из коллекций лимитированы, что точно поможет выделиться из толпы.

12storeez делают упор на использование натуральных материалов премиального качества, интересный крой и лаконичный дизайн. А преимущественно пастельная цветовая гамма позволяет с легкостью комбинировать вещи как между собой, так и с другими элементами гардероба. В коллекциях 12storeez можно найти теплые свитера, идеальные пальто и тренчи, всевозможную обувь.

С этим брендом, без сомнений, можно создать идеальную капсулу, которая прослужит вам не один сезон.

SHU

Петербургский бренд специализируется на производстве и продаже женской и мужской повседневной одежды. Первой представленной моделью стал яркий дождевик, который и сейчас пользуется особой популярностью и выпускается в разных цветах, от белого до ярко-желтого. Помимо дождевиков, в магазинах марки можно найти базовые куртки и пуховики.

Коллекции составлены из удобной, лаконичной и функциональной одежды, которая не потеряет актуальности и через несколько сезонов и столько же прослужит. Любителям минимализма и удобства точно понравится.

I AM STUDIO

Бренд существующий уже около 15 лет, завоевал любовь и уважение многих покупателей. Целевая аудитория IAS — это люди, которые хотят носить качественные вещи и не переплачивать за «тяжелый» люкс. Здесь можно найти повседневные вещи хорошего качества и уникального дизайна. Одежда производится из европейских тканей и шьется на российских фабриках. Пальто, куртки, деним, спортивная одежда, брючные костюмы и футболки.

Отличный вариант, чтобы полностью обновить гардероб без ущерба для своего кошелька.

YOU

Бренд, созданный женщинами для женщин. Идеальные посадки под любые типы фигур, широкий размерный ряд, комфорт и удобство. Все это в дополнение к женственности и трендовости и оригинальности, которая будет всегда актуальна и надолго задержится в вашем гардеробе.

Примечательно, что у бренда есть собственное производство в Северной столице.

NAMELAZZ

Название Namelazz от английского «nameless» (безымянный), отражает суть представленного бренда: основатели бренда считают, что одежда должна сама заявлять о себе, не вызывая никаких ассоциаций, а мода должна быть простой.

Визитная карточка Namelazz — это брюки-бананы и корсетные платья. Жакеты, джинсы, футболки, кожаные плащи, тренчи, брюки палаццо и другие базовые вещи, в немного скандинавском стиле вы можете приобрести в этом магазине, в том числе, обувь и аксессуары. Идеально подойдет для ценителей минимализма в одежде.

LICHI

Коллекции модного бренда представлены разнообразием выбора на любой вкус. Здесь вы найдете джемперы оверсайз или, наоборот, приталленный, платье с нежными кружевами или строгий минимализм. А помимо одежды вы можете приобрести обувь и аксессуары (ремни, сумки, головные уборы).

MY812

Еще один Петербургский бренд одежды, сочетающий в себе базовые вещи с оригинальной изюминкой. Вы можете подобрать в свой гардероб жакет с перьями, блузку с объемными воланами или шелковым наряд с открытой спиной. Необычная фактура, приглушенные тона, качественные материалы, а главное ручное производство из люксовых итальянских тканей.

LIME

Бренд женской одежды, представляет в своих коллекциях последние модные веяния, комфорт и повседневность. В ассортименте есть абсолютно все: костюмы и комплекты, платья, блузки, аксессуары, а с недавнего времени еще линия женского нижнего белья и обувь. Лаконичный крой, минималистичная цветовая гамма и возможность сочетать все между собой — это Lime.

AIM CLO

Новосибирский бренд Aim Clo учится дизайну в Италии и создает вещи из текстиля и трикотажа в России. Стильные свитеры, водолазки, джемперы, кардиганы, платья, шапки и шарфы высокого качества пользуются особой популярностью у покупателей из разных регионов страны.

SORRY, I'M NOT

Спортивный бренд славится своим стильным и нестандартным подходом к производству одежды, обуви и аксессуаров. Каждое изделие имеет свой посыл и свою идею, так что в такой одежде ты явно не останешься без внимания, к тому же бренд часто добавляет нотку иронии. Помимо толстовок, худи и футболок первоклассного качества, девушкам можно выбрать платья, но без всяких рюш и оборок, только дерзость.