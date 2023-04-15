11 апреля 2023 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся Круглый стол на тему: «Формирование культурно-исторической политики России и работа с молодежью как основополагающий принцип духовно-нравственных ценностей для развития сильного и независимого государства», организатором которого стал Благотворительный фонд поддержки социально-общественных проектов и гуманитарных инициатив «Сила Возрождения» под руководством президента фонда Юлии Желваковой, общественного деятеля, учредителя Всероссийской премии «Семья года».

Главной темой мероприятия стал вопрос снижения интеллектуального и культурного уровня общества. Среди приглашенных были: меценат- бизнесмен Андрей Ковалев , Александр Муромский – 11кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 23-кратный силовой рекордсмен России, Алексей Михеев – доктор экономических наук, ответственный секретарь экспертного совета при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию, Юлия Благая – актриса театра и кино, звезда сериала «Интерны», Юрий Самонкин – Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог, публицист, Ирина Давыдова – журналист, основатель делового журнала «Мировые лидеры», а также представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Торгово-промышленной палаты г. Москвы, РОО «Союз пиарщиков», Опоры России, депутаты Государственной Думы РФ.

Каждым из спикеров были затронуты животрепещущие темы молодежной культурной политики и внесены предложения по её улучшению. Предприниматель Андрей Ковалев: «Предпринимательство должно быть честным. Нашей стране нужны мощные экономические реформы, чтобы сделать ее страной номер один. К сожалению, в данный момент мы теряем нашу молодежь – слишком велико влияние сети Интернет. Мы должны понимать, что все подряд не могут быть предпринимателями, а это сейчас слишком активно пропагандируется». Актриса театра и кино Юлия Благая говорила о необходимости доступного и бесплатного обучения в сфере культуры: «Принципы современной молодежи существенно отличаются от принципов советской молодежи, у которой и ценности были другие. У молодежи есть кумиры, лидеры, которые влияют на подростков. И если их убеждать, мотивировать подрастающее поколение любить свою страну, то мы добьёмся высоких результатов» Круглый стол завершился дискуссией, практически каждый из присутствующих гостей выразил желание высказаться по обозначенной теме. Итогом вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между Благотворительным Фондом «Сила возрождения» и Благотворительным Фондом «Благовест».