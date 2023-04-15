Благотворительный бал, проходящий ежегодно в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке — одно из самых грандиозных модных мероприятий, ради которого селебрити переносят концерты, а дизайнеры показы новых коллекций. В преддверии этого события освежим в памяти культовые образы звезд, вошедшие в историю Met Gala.

Ежегодно меняющаяся тематика бала дарит зрителям возможность увидеть высокую моду во всех ее формах и проявлениях, оценить удивительные перфомансы. Met Gala — идеальная площадка для подобных перфомансов: показать дебют в фэшн-мастерстве, прорекламировать любимого дизайнера или сделать настоящую арт-постановку.

Жаклин Кеннеди Онассис в Valentino, 1979 год

Любовь бывшей первой леди США с модным домом начался еще в 1964-м: Жаклин, заказала у кутюрье сразу шесть нарядов. А вскоре стала чуть ли не главной звездной клиенткой Валентино Гаравани. В 1979 году, когда присутствовала Жаклин Кеннеди, бал Met Gala назывался «Мода эпохи Габсбургов». На мероприятии необходимо соблюдать пышный дресс-код. Жаклин выбрала черное платье своего друга-итальянца Valentino и стала одной из самых ярких женщин того вечера.

Принцесса Диана в Christian Dior, 1996 год

Торжество 1996 года было посвящено коллекциям Christian Dior и собрало вокруг себя преданных поклонников его таланта. Тогда Джон Гальяно креативный директор пришел под ручку с Дианой Спенсер, разведенной с английским принцем, любимицей публики. Для нее было сшито платье в бельевом стиле на тонких кружевных бретелях. В дополнение к нему - колье из жемчуга и большого сапфира, а также именную сумочку «Леди Диор».

Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, 2006 год

Звезда секса в большом городе появилась на Met Gala с создателем своего образа — Александром Маккуином. Темой Met Gala в 2006 была «Англомания: традиция и трансгрессия в британской моде», и тандем Паркер-Маккуин отдали предпочтение шотландской клетке. Они выдержали дресс-код идеально и оделись в одной манере.

Кейт Мосс в Marc Jacobs, 2009 год

Институт костюма исследовал взаимосвязь высокой моды и непостоянными идеалами красоты, тогда тема вечера была «Модель как муза: воплощая моду», и Кейт доверилась своему другу Марку Джейкобсу. А он в свою очередь подобрал для нее серебристое платье-мини с тюрбаном из той же металлизированной ткани. Образ стал одним из самых запоминающимся и эффектным в истории бала.

Майли Сайрус в Marc Jacobs, 2013 год

«Панк: от хаоса до Высокой моды» — так звучала тема 68-ой выставки Института костюма. перед дизайнерами открылась возможность представить гранж во всем его великолепии: с шипами, кожаными ботфортами и smoky eyes.

Майли Сайрус появилась в сетчатом платье от Marc Jacobs — не таком откровенном, но весьма эксцентричном. Акцент был на короткой стрижке певицы: Майли напоминала девушку из 90-х, преданную фанатку группы Nirvana.

Зендея в Versace, 2018 год

Религиозная тематика выставки — «Райские тела: мода и католическое воображение»: заставила Зендею примерить на себя образ Жанны д'Арк. Металлическое платье Versace, украшенное бронированным корсетом и поясом с шипами, в этот вечер не осталось незамеченным.

Джиджи Хадид в Versace, 2018 год

Наряд для модели сшила сама Донателла Версаче. Ориентируясь на главную тему вечера, дизайнер создала асимметричное платье на одно плечо, напоминающее собой витражи, и выполненное кристаллами из бисера.

Блейк Лайвли в Atelier Versace, 2018 год

Темой бала в 2018 году была «Мода и католицизм». На создание роскошного образа Блейк потребовалось более 600 часов. Большая команда во главе с Донателлой Версаче придумали двухцветное платье в бордово-золотистой гамме с длинным шлейфом. К образу добавили идеальную пару туфель, которую специально подготовил Кристиан Лубутен. А ювелирный дизайнер Лоррейн Шварц дополнила наряд золотыми серьгами, крупным браслетом и обручем для волос.

Джаред Лето в Gucci, 2019 год

Тематика Met Gala была «Кэмп: заметки о моде» и многие звезды нарядились в люстры, принцесс и даже египетских богов. А одним из самых обсуждаемых гостей вечера 2019 года стал Джаред Лето, который принес с собой копию собственной головы и ходил с ней, как с клатчем, под мышкой. Помимо этого Лето еще и надел красное платье Gucci с мерцающей нательной цепочкой.

Леди Гага в Brandon Maxwell, 2019 год

Певица не ограничилась одним нарядом для Met Gala, она переоделась прямо перед фотографами. За время проходки Гага сменила 4 образа. Звезда устроила настоящий перфоманс, ее сопровождали пять танцоров, визажистка и личный фотограф. Первый образ представлял собой пышное платье с длинным восьмиметровым шлейфом цвета фуксии и крупный бант на голове. Под ним оказался второй — это черное платье в пол без бретелей. А дополнил образ зонтик. Под черным — еще одно платье цвета фуксии в бельевом стиле и на тонких бретелях. К нему добавились крупные солнцезащитные очки со стразами. И в конце самый эпатажный наряд — черные сетчатые колготки, нижнее белье, расшитое кристаллами и очень высокие каблуки.

Ким Кардашьян в Balenciaga, 2021 год

Тема бала в этом году звучала довольно размыто «Американская независимость» из-за чего каждый интерпретировал моду Америки по-своему, обращаясь то к ковбойской эстетике, то к старому Голливуду. Главной загадкой вечера стала Ким Кардашьян. Она появилась на дорожке в комбинезоне с платьем и маской, полностью закрывающие тело с ног до волос. Как объяснила сама Кардашьян, это одна сплошная черная футболка, а что может быть более по-американски, чем черная футболка.

A$AP Rocky и Рианна, 2021 год

Появление Рианны на Met Gala становится самым ярким и ожидаемым событием вечера. Однако в 2021 году зрителям и гостям действительно пришлось подождать. Рианна вместе с бойфрендом A$AP Rocky появилась в Метрополитен-музеи уже после завершения официальной «красной» дорожки. Звезда попросту опоздала. Но это ожидание было не зря, пара прибыла на бал в похожих образах. Рианна – в черном платье-пуховике Balenciaga, а A$AP Rocky — в накидке ERL, напоминающей лоскутное одеяло. Рианна дополнила образ шапкой бини, а также крупным колье и украшением на голове.