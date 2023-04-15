COLIN'S переносит красочный мир 90-х годов в современность через джинсовую коллекцию «90-е». Все изделия коллекции производятся с учетом устойчивого подхода к моде и заботе о природе.

Коллекция COLIN'S «90-е» разработана с акцентом на джинсы, где главным героем являются свободные и широкие расклешенные модели. Коллекция вдохновлена музыкой, сериалами и фильмами того периода. Расклешенные джинсы отправляют в ностальгическое путешествие. Помимо незаменимых джинсов, в коллекции представлены джинсовые куртки и рубашки.

Компания COLIN'S, которая ставит в приоритет принцип защиты природы, производит изделия коллекции 90-е с учетом принципов экологичности.

О COLIN’S

Бренд COLIN'S, основанный компанией "Эроглу Групп" стремится предложить своим клиентам не только одежду, но и опыт, который объединяет инновации, моду и качество. COLIN'S насчитывает более чем 600 магазинов в 26 странах мира, не перестает расти, развиваться и предлагать комфортную одежду для всех, внимательно следя за быстрыми изменениями в моде.