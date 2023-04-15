Известный российский бренд «Душегрея» каждый сезон производит от 7 до 10 капсульных коллекций: с большими коллекциями дизайнер Наталья Душегрея проводит театрализованные показы, а небольшие капсульные коллекции являются самостоятельными образами для разных комбинаций и вариаций.

Из года в год дизайнер остаётся верна уникальному стилю бренда, индивидуальной изюминкой которого являются принты и художественная стёжка, но в каждом сезоне Наталья Душегрея придумывает неожиданные акценты, эксперименты и импровизации.

В этом сезоне Душегрея продолжает покорять многочисленную аудиторию поклонников бренда восхитительными коллекциями, вдохновляющими яркой палитрой чувств и положительных эмоций. Коллекции «Морские тайны» и «Лесные записки» были представлены грандиозными показами в Гостином дворе, масштабное дефиле коллекции «Нескучный сад» состоялось в Центральном Детском магазине на Лубянке.

25 марта в рамках FASHION DAYS 2023 Душегрея представила коллекцию «Ветер с полей».

Как и в показе в ЦДМ, в дефиле «Ветра с полей» принимали участие женщины разных возрастов и фигур.

Модельное агентство «Nadin Project»представляет уникальный проект для девушек, где каждой открывают двери в мир моды, глянца и красоты. Леди разных форм и возрастных категорий проходят обучение и выступают в неожиданной для себя роли модели. А зрители показа имеют возможность воочию лицезреть, как вещи сидят на таких же женщинах, как они, а не на точёных фигурах супер-моделей.

«Ветер с полей» продолжает добрую традицию Душегреи - каждый сезон дизайнер выпускает капсульную коллекцию, в которой изящно завуалированные этнические мотивы тонко синхронизируются с модными трендовыми деталями.

Стиль «Ветра с полей» - пэчворк: оригинальная техника лоскутного шитья, которое также называют «лоскутной мозаикой».

Базовые цвета капсулы - бирюзовый и терракотовый.

В коллекцию вошли летящие, струящиеся платья, эффектные пальто, куртки, ветровки, жилеты, словно чарующий ветер приключений, приглашающие в увлекательное путешествие по непредсказуемым жизненным лабиринтам!

Креативные названия моделей и фасонов у каждой леди вызывают свой спектр ассоциаций: например, платья «Купавна» и «Элис», ветровка «Сьюзи», куртка «Амстердам», пальто «Купавна» и «Мельбурн», плащ «Стефания»…

Фантазийные образы дизайнер выгодно дополняет и обрамляет аксессуарами - платками и шарфами, сумками-авоськами.

Наталья Душегрея: «Мы стараемся делать актуальные вещи со своим почерком, которые оригинально сочетаются друг с другом и со многими другими элементами гардероба. Современная мода демократична, она дарит нам безграничный простор для фантазии - одновременно в тренде около 20 тенденций, которые можно по-разному комбинировать друг с другом. Важно, чтобы одежда отражала уникальную индивидуальность каждого конкретного человека».

В 21 веке прекрасным леди можно не выбирать между красотой и комфортом, отдав предпочтение тому, что оригинально и при этом функционально. Одежда российского бренда «ДушеГрея» - не только красива, элегантна и эксклюзивна, но и удобна в эксплуатации, экологична, изготовлена по инновационным технологиям из высококачественных материалов.

Подробнее с капсулой «Ветер с полей» и с другими коллекциями бренда можно познакомиться на сайте интернет-магазина «Душегрея». Доставка производится по всему миру. Офлайн-магазин «Душегреи» уютно расположился в историческом центре столицы, в непосредственной близости от Кремля - метро Третьяковская, Большой Толмачёвский переулке 4. стр.1

В одной известной песне есть строчки: «Ветер свободы, хмельной и живой, ветер мечты, раздувающий пламя, ветер удачи, возьми нас с собой, пролетая над нами…»

В вещах из коллекции «Ветер с полей» ветер судьбы будет попутным и благосклонным! Воспарим под парусами добра и вдохновения вместе с Душегреей!

Корреспондент Юлия Бурулева

Фотографии - социальные сети «Душегреи»